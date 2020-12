Rating: la fórmula para ganar es Mirtha Legrand

Por entonces, Mirtha Legrand anunció su regreso al ciclo que condujo durante medio siglo, esta vez como invitada exclusiva de su nieta, Juana Viale, quien la reemplazó a partir marzo, cuando la Diva de los almuerzos (y las cenas), resolvió recluirse en su domicilio por los riesgos que la pandemia de coronavirus representa para las personas de su edad.

La expectativa por el regreso de Mirtha a la "mesaza" estaba fundada en algo más que presenciarla próxima a cumplir nada menos que ocho décadas de actividad profesional. La necesidad de remontar los niveles de audiencia y poder doblegar a la competencia de Podemos hablar se hacía imperiosa entre los directivos de Eltrece, para quienes perder con el tanque de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff se había transformado casi en una costumbre. De la misma forma que alcanzar los dos dígitos de rating ya parecía una utopía.

El anuncio tan anticipado del regreso de Mirtha Legrand alteró la rutina de propios y extraños. Por lo pronto, no pasó por alto que en el fixture de la Copa Diego Armando Maradona hubiese un sábado a la noche sin la presencia de Boca o River. El empate entre Talleres de Córdoba y Atlético de Tucumán no parecía una competencia temible, al menos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Pero, además, la ausencia de funcionarios y dirigentes políticos en Podemos hablar no puede analizarse sin tener en cuenta lo que estaba pasando en Eltrece. Para decirlo con franqueza: ¿qué ministro estaba dispuesto a medir su nivel de popularidad frente al regreso de "la Chiqui" a la televisión después de más de nueve meses?

Fue por eso que en los estudios de Martínez, el quinteto que habitualmente Andy recibe se integró con cinco figuras de la farándula con vinculación directa con el canal. Casi como un compromiso por "salvar la camiseta" de Verónica Lozano, Florencia Peña, Zaira Nara, Paula Chaves y Jésica Cirio.

podemos (1).jpg Rating: esta vez, Podemos hablar no pudo con La noche de Mirtha

En Eltrece, extremando los estrictos protocolos sanitarios, el Estudio Mayor fue el escenario del regreso de Mirtha Legrand, a quien su nieta Juana Viale tuvo la deferencia de cederle la silla (¿el cetro?) de conducción del programa. Minutos después, con la suma de Marcela Tinayre, la mesa tuvo a las tres generaciones de la familia, marcada por los recientes fallecimientos de dos hermanos de la Diva, su gemela Silvia y el director de cine José Martínez Suárez.

No faltaron las menciones a la situación política y social y Mirtha no perdió la oportunidad al respecto para dar su habitual mensaje crítico al gobierno, haciendo especial hincapié en la desocupación. Asimismo, la ocasión fue propicia para que se dieran a conocer las felicitaciones por la vuelta que grabaron Adrián Suar, Graciela Borges, Susana Giménez (la amistad pudo más que la rivalidad entre canales), Jorge Lanata, Juan José Campanella, Gino Bogani y Ricardo Darín.

rating (1).png Rating: los números favorecieron al programa de Juana Viale desde el primer momento

Si en los despachos del barrio de Constitución alguien temía por alguna falla en el resultado, el rating se encargó de ponerlo en su lugar de entrada. Ya desde antes de que comenzara Podemos hablar, La noche de Mirtha había logrado lo que parecía imposible, a juzgar por los números de los últimos meses, como fue alcanzar los dos dígitos en las mediciones.

A las 21:55, Puro Rating computó 12,1 puntos para el programa de Eltrece contra 5,4 de Moisés, que esta vez no pudo dejarle la pantalla caliente a Andy Kusnetzoff. Podemos hablar debió resignarse a observar a distancia cómo el rating del programa de Juana Viale seguía creciendo, al punto de llegar a duplicarlo apenas nueve minutos después de las 22, con 13,4 puntos contra 6,4. ¿Quién hubiera soñado en la producción de La noche de Mirtha una luz de siete puntos ante un programa que se imponía en nueve de cada diez emisiones?

rating1 (1).png Rating: festejos en el canal de Constitución

Con un 2020 que llega a su fin, la lucha por el rating promete volver a disputarse el año que viene. Para eso, en Eltrece y en Telefe ya están pensando en las estrategias para un 2021 que promete nuevos desafíos.