Rating en TV: un domingo pobre por el finde XXL

El domingo 15 de octubre, signado por un fin de semana entre dos feriados, dejó números muy bajos y la curiosidad de Mirtha cenando antes de Lanata.

En medio de dos feriados que hicieron de este fuera un fin de semana XXL, el domingo 15 de octubre dejó números muy bajos, y un primer puesto que no sorprende, porque "Got Talent Argentina" volvió a encabezar el Top Five de la televisión, pero esta vez con 8 puntos, lejos de su marca habitual.