"Estoy muy conmocionado. Yo esto lo quería resolver de una manera privada y más humana... Pero veo el programa (Intrusos), a la señora conmocionada, y acepté que le den mi número de teléfono. Hablé con ella, le comenté que íbamos a buscar un análisis en un laboratorio, que se iba a saber la verdad y que estaba todo bien", contó.

"Le dije que no reconocía lo que decía, que era muy improbable que haya tenido ese contacto con su madre porque en esa época no conocía a Solita Silveyra y el episodio del bar me resultaba rarísimo. Yo de chico no era de hacer mucho el verso, y de grande tampoco. Si fue a los 18 años, estaba en pareja. Si fue a los 19, también estaba en pareja, y no estaba haciendo nada por fuera. Eso lo recuerdo perfecto. Entonces, me resulta muy extraña y especial esa escena. Pero entiendo lo que está viviendo, me pongo en su lugar y yo también quisiera saber la verdad. Es su identidad. Por eso lo hice (el ADN)", aseguró el actor.

Ella regresó a su provincia y desde allá le dijo a los medios que espera el resultado y que más allá de que sea positivo, ella solo lucha para saber su verdad y que no busca nada más que eso.