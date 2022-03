Residente y los detalles de la canción contra J Balvin

Embed View this post on Instagram A post shared by René Pérez Joglar (@residente)

“En estos días iba a sacar un tema, por eso puse una foto con una gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de lineas a un pendejo ahí del género urbano. Resulta, que el pendejo se enteró de que le estoy tirando. Y desde que se enteró no paró de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí, para que no saque el cabrón tema“, explicó.

A pesar de todo lo dicho, Residente lanzó la music session que hizo con Bizarrap y en menos de seis horas acumuló más de 10 millones de reproducciones en YouTube. Y en tan solo minutos los memes se apoderaron de las redes sociales.

El por qué de la pelea entre Residente y J Balvin

El problema entre Residente y J Balvin viene hace rato. Podríamos decir que comenzó en octubre de 2021 cuando Balvin apuntó contra los premios “Grammy“ al decir que los mismos solo usaban a los reguetoneros para ganarles rating. A eso Residente respondió diciéndole que la razón por la que no era tenido en cuenta era porque su música era considerada como un carrito de “hot dog“.

En otra oportunidad J Balvin se refirió a Daddy Yankee en una entrevista y varios lo tildaron de racista al decir: ““Cuando escuché a Daddy Yankee, yo pensaba que él era afro, más o menos como Tego Calderón. Normalmente, el hiphop siempre se vio reconocido por ser de afroamericanos, incluso el reguetón cuando empezó, el regaee, la mayoría también eran morenos o negros. Cuando vi por primera vez la imagen de Daddy Yankee dije: “¡Ah, yo puedo ser como él!”

Es más, esa entrevista figura como uno de los “tiros“ de Residente a J Balvin cuando dice: “Un día dijo que quiso hacer reguetón, siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco”.

Otros de los motivos de las críticas a J Balvin gira entorno al escandaloso video “perra“ donde varias mujeres negras aparecen encadenadas y disfrazadas como perros. Uno de los tantos escándalos que protagonizó el cantante colombiano.

Los memes que invadieron las redes sociales

Los memes son la reacción casi inmediata de los seguidores de los artistas y de los twitteros ante cualquier pelea o situación que llame la atención. Claro está que está rivalidad entre Residente y J Balvin no pasó desapercibida y luego del lanzamiento del tema realizado con Bizarrap llovieron los memes.

XNDFCGQZSZDWVIFCYZPS2NHJXY.jpeg Los memes tras la canción de Residente dedicada a J Balvin

GRCLB7RQHREJPJXUXSP4EMEBRM.png

“Eres como un desayuno vegano. Cómo? Sin huevos“, fueron una de las frases en la canción de René Pérez contra Balvin que se repitió en varios memes.

TFMX3TUSQ5EITHYUXCW4HHOOBY.jpeg

Otro de los puntos tomados por los seguidores para realizar estas imágenes fue el hecho de que el cantante de Calle 13 dice que J Balvin no redacta sus propios temas. Es por eso que en los memes hacen referencia al equipo de escritores del colombiano “tratando de responderle a Residente“.

Hasta Alejandro Sanz hizo eco de lo sucedido y publicó en su Twitter: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz“.

KZ4ESRRIWZG2RG5ZZ4WKRWRUGE.jpeg

Mientras que Auron trinó “nuevo miedo desbloqueado: que residente te dedique 3 minutos de canción.”, Ibai escribió que espera “Caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva siete meses”.