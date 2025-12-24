Ricky Martín confesó su problema de salud mental: "Viví muchos episodios de ansiedad"

Papá de 4 hijos, Ricky viene de estrenar la nueva temporada de su serie Palm Royale y en los últimos meses actuó en Las Vegas, Santiago de Chile y Sídney. Pero más allá de sus ocupaciones laborales y de su vida familiar, Martin se animó a contar lo que viene sufriendo, desde una de sus presentaciones musicales sobre el escenario.

Ricky habló de sus momentos complicados que viene atravesando durante su participación en la edición navideña de Starlite en IFEMA , el último sábado, en Madrid. “Tuve una semana difícil y lo quiero compartir con ustedes. Viví muchos episodios de ansiedad", confió galán de música, de todos los tiempos.

"Hoy lo más importante es hacerles saber que mi música es mi medicina, que su aplauso es mi medicina. Hay muchas altas y bajas, pero estoy subiendo con fuerza, y en parte es gracias a ustedes...", compartió el oriundo de Puerto Rico, con el público presente.

RICKY Y SU MOMENTO MÁS DIFÍCIL

"Me pude haber quedado en casa, pero jamás le voy a hacer eso a Madrid", dijo Ricky ante las miles y miles de personas que lo fueron a ver en su presentación española, al referirse a su decisión de presentarse sobre el escenario, a pesar de estar viviendo un momento delicado en su salud mental.

Ricky Martín, nota Ricky con sus cuatro hijos. Los mellizos son Matteo y Valentino (nacidos en 2008). Y sus hijos menores: Lucía (nacida en diciembre de 2018) y Renn (nacido en octubre de 2019).

Al viralizarse los dichos de Martín, la gente, a través de las redes sociales, le dedicó sentidas palabras al intérprete y se animó a darle distintos consejos: "Buscá a Dios y no te sueltes de su mano", "Todo lo que dijo es recíproco. Ricky también es nuestra medicina", "Tener episodios de ansiedad y plantarte delante de tanta gente...me quito el sombrero", "Animo, hay que trabajar mucho. Nunca terminas al 1000 x 100 pero al final aprendes a convivir con ella".