Ricky Martín confesó su problema de salud mental: "Viví muchos episodios de ansiedad"

El artista de Puerto Rico se sinceró sobre los Ataques de Pánico que lo angustian y alteran su vida cotidiana.
Hoy, 24 de diciembre, Ricky Martín, uno de los artistas más conocidos del mundo por sus canciones y por el amor que despierta en hombres y mujeres, cumple 54 años. Pero horas atrás, se sinceró sobre una difícil etapa que está viviendo. El artista contó que atraviesa momentos de ansiedad y cómo lo ayuda la conexión con su público para seguir adelante.
Papá de 4 hijos, Ricky viene de estrenar la nueva temporada de su serie Palm Royale y en los últimos meses actuó en Las Vegas, Santiago de Chile y Sídney. Pero más allá de sus ocupaciones laborales y de su vida familiar, Martin se animó a contar lo que viene sufriendo, desde una de sus presentaciones musicales sobre el escenario.
Ricky habló de sus momentos complicados que viene atravesando durante su participación en la edición navideña de Starlite en IFEMA , el último sábado, en Madrid. “Tuve una semana difícil y lo quiero compartir con ustedes. Viví muchos episodios de ansiedad", confió galán de música, de todos los tiempos.
"Hoy lo más importante es hacerles saber que mi música es mi medicina, que su aplauso es mi medicina. Hay muchas altas y bajas, pero estoy subiendo con fuerza, y en parte es gracias a ustedes...", compartió el oriundo de Puerto Rico, con el público presente.
"Me pude haber quedado en casa, pero jamás le voy a hacer eso a Madrid", dijo Ricky ante las miles y miles de personas que lo fueron a ver en su presentación española, al referirse a su decisión de presentarse sobre el escenario, a pesar de estar viviendo un momento delicado en su salud mental.
Al viralizarse los dichos de Martín, la gente, a través de las redes sociales, le dedicó sentidas palabras al intérprete y se animó a darle distintos consejos: "Buscá a Dios y no te sueltes de su mano", "Todo lo que dijo es recíproco. Ricky también es nuestra medicina", "Tener episodios de ansiedad y plantarte delante de tanta gente...me quito el sombrero", "Animo, hay que trabajar mucho. Nunca terminas al 1000 x 100 pero al final aprendes a convivir con ella".
