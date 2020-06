Rocío Guirao Díaz hizo un descargo después que se filtrara un polémico chat

Sin embargo, un chat filtrado en las últimas horas ponía en duda la confianza de la modelo con el producto. En dicha conversación que se viralizó rápidamente en las redes sociales, Guirao Díaz tendría una discusión con una ex socia en torno al polémico artefacto.

"Se acabó, estoy harta. No hay plata que pague la paz mental. Cierro y fin del problema. Soltemos la cuerda, no tenemos por qué hacernos cargo de esta estafa", lanzó en el chat que podría haber sido armado para desprestigiarla.

rocío guirao dias chat.jpg

Frente a la repercusión que tuvieron estas capturas de pantalla, en diálogo con Ciudad Magazine, Rocío prefirió tratar de ponerle un punto final al tema. “No me pienso enganchar, no tengo socia, es alguien que quiere ensuciarme. Lo dejé todo en manos de mis abogados. No voy a hablar del tema, no tiene entidad para mí”, sentenció.

