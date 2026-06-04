Rocío Igarzabal, ex Casi Ángel, confesó que fue abusada sexualmente a sus 5 años: "Reiteradas veces"

Rochi Igarzabal, nota Rochi compartió su realidad, su pasado y su presente, en una seguidilla de publicaciones en su cuenta de Instagram.

EL SACAMIENTO DE ROCHI

Tras una relación de 12 años, Rocío y Milton Cámara celebraron su matrimonio en una doble ceremonia que combinó intimidad familiar, reencuentro con amigos y un marcado espíritu de celebración al aire libre. El evento, realizado tras formalizar el vínculo en el registro civil el 1 de mayo, incluyó una segunda etapa al día siguiente con una fiesta junto al agua en la que participaron los excompañeros de la exitosa tira Casi Ángeles, alimentando la nostalgia de toda una generación.

¿Rochi Igazabal, nota 2 Rochi celebrando su casamiento con sus ex compañeros de Casi Angeles, entre ellos Lali Espósito y maría Del cerro.

Entre las particularidades que definieron la celebración (y que la diferencian de otras bodas de figuras públicas) se destacaron el protagonismo de Lupe, la hija de la pareja, quien recorrió el pasillo central esparciendo flores, participó de la ceremonia activamente y la presencia de la mascota de la familia, durante el rito.