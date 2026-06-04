Rocío Igarzabal, ex Casi Ángel, confesó que fue abusada sexualmente a sus 5 años: "Reiteradas veces"

La exactriz de Casi Ángel contó los detalles del drama más grande que le tocó atravesar. "Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo".
A más de treinta años de haber sufrido su primer abuso sexual, Rocío Igarzabal se animó a contar el calvario que vivió de chica. La actriz, quien se hizo popular trabajando para Cris Morena, relató lo vivido y habló de las "cicatrices" que le dejó en su vida. "Siento un inmenso dolor, una ira y mucha angustia".
“Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”, comenzó a revelar Rocío, en una seguidilla de publicaciones que hizo en su red social Instagram, junto a fotos de su primera infancia.
“Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo", compartió Igarzabal, sobre el impacto mental y físico que generó en ella, a lo largo de los años, lo que le tocó vivir y, lamentablemente, sufrir. “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”.
“Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron”, se sinceró la actriz, quien pocas semanas atrás, se casó. "Hoy somos su Voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar. Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #niunamenos".
Tras una relación de 12 años, Rocío y Milton Cámara celebraron su matrimonio en una doble ceremonia que combinó intimidad familiar, reencuentro con amigos y un marcado espíritu de celebración al aire libre. El evento, realizado tras formalizar el vínculo en el registro civil el 1 de mayo, incluyó una segunda etapa al día siguiente con una fiesta junto al agua en la que participaron los excompañeros de la exitosa tira Casi Ángeles, alimentando la nostalgia de toda una generación.
Entre las particularidades que definieron la celebración (y que la diferencian de otras bodas de figuras públicas) se destacaron el protagonismo de Lupe, la hija de la pareja, quien recorrió el pasillo central esparciendo flores, participó de la ceremonia activamente y la presencia de la mascota de la familia, durante el rito.
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