Baby Etchecopar furioso por fake news sobre su salud

El conductor explicó que todo comenzó después de que le tomaran la presión durante la emisión de su ciclo "Basta Baby" en Radio Rivadavia, donde se registró un valor alto en sus mediciones “Hoy me tomaron la presión en la radio, me subió a 15.8. Estoy engripado”, explicó, restándole dramatismo a la situación.

Sin embargo, poco después, en redes comenzó a circular una imagen falsa anunciando su muerte, lo que generó confusión y preocupación entre sus seguidores “Esta foto es mentira. Colgaron que me había muerto” expresó indignado al aire.

“Estos trolos… cuando juegan con estas cosas hay una familia e hijos que se asustan. Son muy boludos con internet” agregó el conductor, dejando evidente su molestia por esta noticia falsa.

"HIJOS DE MIL PUTA VOY A DENUNCIAR A TODOS LOS QUE DIERON RT" https://t.co/Hdld03hMEo pic.twitter.com/5PAbdm3xpx — Taliban (@TalidanMilei) November 4, 2025

Etchecopar aseguró que la imagen viralizada fue generada con herramientas de inteligencia artificial, y pidió responsabilidad en el uso de estas tecnologías “No me morí, esto está hecho con Inteligencia Artificial. Úsenla para cosas positivas” pidió el periodista, llevando tranquilidad a su audiencia.