Procesaron con prisión preventiva al exnovio de Lowrdez Fernández

El empresario Leandro García Gómez enfrenta cargos por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad. La resolución judicial se conoció este jueves.

Según el fallo, el magistrado dispuso, además, un embargo de $15 millones sobre los bienes del acusado. En el auto de procesamiento se detalla que, en caso de no declarar bienes dentro del plazo de 72 horas una vez firme la resolución, se ordenará su inhibición general de bienes.

lourdes-fernandez-de-bandana-23102025-2124026

La medida llega luego de una serie de declaraciones y pruebas incorporadas al expediente. Fuentes judiciales señalaron que se tomaron en cuenta testimonios, mensajes y pericias médicas que respaldarían la denuncia presentada por los allegados de la cantante. Hasta tanto avance el proceso, García Gómez permanecerá detenido.

La causa continúa en etapa de instrucción y podría elevarse a juicio en los próximos meses. La defensa del imputado aún no definió si apelará la decisión. Desde el entorno de Fernández, en tanto, no se difundieron declaraciones públicas.

Noticia está en desarrollo.