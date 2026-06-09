Rodrigo Lussich le pidió disculpas a Mariano Martínez

El cruce ocurrió cuando Mariano Martínez -el nuevo conductor del ciclo "La jaula de la moda"- respondió a los comentarios previos de Rodrigo Lussich sobre su debut “¿Quién te creés que sos, Lussich? ¿A quién le ganaste?” le dijo el actor, a lo que el periodista le respondió “A vos en la conducción te gané seguro”. La situación escaló rápidamente en vivo, con idas y vueltas de los portagonistas, que dejaron un clima tenso.

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Luego de la polémica en "Intrusos", Rodrigo Lussich utilizó sus redes sociales para calificar la actitud de Mariano Martínez como “una psicopateada absoluta, típica de un cínico”. Sin embargo, el lunes 8 de junio, el periodista optó por desactivar el tema con un gesto de madurez y durante su descargo, el conductor de 53 años, admitió que se dejó llevar por la bronca del momento y que se sintió subestimado “Está en mí evitar que se me vaya de las manos cuando me siento atacado. Me enojo, me pongo picante de una forma que no está buena. Como conductor, uno debe saber manejar estas situaciones” analizó autocrítico.

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Rodrigo Lussich destacó que, con su trayectoria en televisión, considera necesario reparar este tipo de episodios “Creo que esas cosas hay que arreglarlas como corresponde, pidiendo disculpas” concluyó el periodista.