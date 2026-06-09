Rodrigo Lussich le pidió disculpas a Mariano Martínez

El conductor de "Intrusos" hizo un mea culpa sobre el choque verbal que tuvo con el actor la semana pasada y todos sus descargos posteriores.
Rodrigo Lussich, uno de los dos conductores del programa "Intrusos" en América TV, se mostró autocrítico al hablar sobre el fuerte enfrentamiento que mantuvo con Mariano Martínez durante una nota en la emisión del el pasado jueves 4 de junio y explicó que tomó la iniciativa de contactar al actor para resolver el conflicto que se generó.
Según relató ante sus compañeros, el periodista le envió un mensaje al actor, reconociendo su responsabilidad en el incidente que generó mucha repercusión mediática “Le pedí disculpas por la parte que me corresponde. Creo que los dos nos equivocamos, pero yo era el conductor del programa y tenía que manejar mejor la situación” expresó.
Lussich aclaró que no esperaba reciprocidad “Me respondió de buena manera. Aceptó las disculpas y dijo que todo estaba bien. Él no me pidió perdón a mí, ni yo lo pretendía” y detalló que el intercambio sirvió para aclarar que cada uno vivió el momento de una manera diferente y de que no se trató solo de una broma.
El cruce ocurrió cuando Mariano Martínez -el nuevo conductor del ciclo "La jaula de la moda"- respondió a los comentarios previos de Rodrigo Lussich sobre su debut “¿Quién te creés que sos, Lussich? ¿A quién le ganaste?” le dijo el actor, a lo que el periodista le respondió “A vos en la conducción te gané seguro”. La situación escaló rápidamente en vivo, con idas y vueltas de los portagonistas, que dejaron un clima tenso.
Luego de la polémica en "Intrusos", Rodrigo Lussich utilizó sus redes sociales para calificar la actitud de Mariano Martínez como “una psicopateada absoluta, típica de un cínico”. Sin embargo, el lunes 8 de junio, el periodista optó por desactivar el tema con un gesto de madurez y durante su descargo, el conductor de 53 años, admitió que se dejó llevar por la bronca del momento y que se sintió subestimado “Está en mí evitar que se me vaya de las manos cuando me siento atacado. Me enojo, me pongo picante de una forma que no está buena. Como conductor, uno debe saber manejar estas situaciones” analizó autocrítico.
Rodrigo Lussich destacó que, con su trayectoria en televisión, considera necesario reparar este tipo de episodios “Creo que esas cosas hay que arreglarlas como corresponde, pidiendo disculpas” concluyó el periodista.
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