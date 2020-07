Samanta ganó la final de Bake Off, pero fue descalificada y Damián se consagró

"La pasé mal con todo lo que se dijo estos días en las redes sociales. Cometí un error y lo admito. Pido disculpas", asumió Samanta, quien fue despojada del premio debido a que se presentó como "empleada administrativa" en el concurso -que aglutinaba únicamente a pasteleros amateurs-, cuando en realidad tenía antecedentes como pastelera profesional.

Sin embargo, "Sami" se defendió: "Quiero que quede claro que no soy profesional pastelera. Fue un emprendimiento pequeño, familiar". Luego señaló: "Me llevo un aprendizaje enorme. me voy con la frente en alto y voy a seguir con esto, que es lo que amo".

Damián, finalmente vencedor, dijo estar "muy feliz, más allá de que lo que pasó no fue lo ideal. Quiero agradecer a la gente que nos bancó en estos cuatro meses".

Volantazo

La final se definió en una competencia de tortas inspiradas en artistas. Samanta hizo una con Salvador Dalí como espejo, mientras que Damián se inclinó por una creación en homenaje a René Magritte.

El jurado declaró a Samanta como ganadora en el programa que fue grabado en 2019, pero una vez que se vio la definición hubo un enlace a una revisión de la final, grabada los últimos días. Allí Christophe Krywonis les anunció a los finalistas la decisión de cambiar al ganador. Y el trofeo más los 600 mil pesos de premio pasaron a manos de Damián.