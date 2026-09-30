En la revelación final, los chefs comunicaron que el último lugar del balcón era para Mala Fama, mientras que Martita y Grego obtuvieron el ticket a la noche de última chance.

Quiénes cocinarán en la noche de beneficios

Nazareno Casero, Luciana Geuna, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Josefina “China” Ansa, Edith Hermida, Paula Trapani, Karina Mazzoco, Seba Presta, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Mala Fama, Pablo Giralt competirán por las medallas y uno de ellos irá a la Gala de Eliminación.

Los participantes de la noche de última chance

Van a cocinar Marta Fort, Grego Rossello, Mike Amigorena, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Campi, Luck Ra, Pachu Peña, Lizy Tagliani, Rocío Robles y Diego Ramos. Sólo uno se va a salvar de la Gala de Eliminación.