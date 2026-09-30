En la edición de anoche, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana terminaron de definir cómo serán la noche de beneficios y la de última chance.

El jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana deliberó un largo rato luego la degustación de los platos de mariscos que tuvieron que hacer los famosos debutantes en el segundo programa de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. Tras una seguidilla de devoluciones mixtas, los chefs decidieron poner “un manto de piedad” y definieron quiénes pasaron a la noche de beneficios y cuáles fueron directamente a la noche de última chance.

Betular destacó que “le quedó un arroz bueno” y una “ensalada buena”, mientras que Botana lamentó todavía tener gusto a papa cruda y mucho ajo en la boca. Por su parte, Martitegui sentenció que “había tres platos impresentables”.

Los platos del segundo programa de Masterchef Celebrity

  • Diego Ramos: Risotto con chipirones.
  • Karina Mazzocco: Langostinos salteados con manteca y oliva, ensalada de hinojo, pepino y naranja.
  • Juli Poggio: Langostinos salteados con pepino y limón.
  • Marta Fort: Arroz con chipirones.
  • Grego Rossello: Sardina al horno con vegetales y papines escarchados.
  • Pachu Peña: Sardinas salteadas con papas hervidas y al horno, chile hervido, jengibre y champiñones.
  • Seba Presta: Arroz con langostinos
  • Hernán “Mala Fama” Coronel: Sardinas fritas con ensalada caliente y papines con chauchas hervidas.
  • Rocío Robles: Arroz yamaní con chipirones y ensalada fresca.
  • Pablo Giralt: Langostinos grillados con papines al pimentón y yogur de pepino.
  • Lizy Tagliani: Chipirones a la sartén con guarnición de almendras, ralladura de apio y manzana más vegetales grillados.
  • Julieta Nair Calvo: Sardinas a la sartén, puré de zanahoria con kale al horno y salsa de eneldo.

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Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana determinaron que los mejores platos de la noche fueron los de Mazzoco y Presta, por lo que subieron rápidamente al balcón y más tarde los siguieron Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo y Pablo Giralt.

Betular llamó a Pachu, Lizy, Rocío y Diego para hacer hincapié en que “no todo está mal y que hay que recapacitar”, aunque obviamente les dijo que debían hacer eso vistiendo delantales grises.

En la revelación final, los chefs comunicaron que el último lugar del balcón era para Mala Fama, mientras que Martita y Grego obtuvieron el ticket a la noche de última chance.

Quiénes cocinarán en la noche de beneficios

Nazareno Casero, Luciana Geuna, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Josefina “China” Ansa, Edith Hermida, Paula Trapani, Karina Mazzoco, Seba Presta, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Mala Fama, Pablo Giralt competirán por las medallas y uno de ellos irá a la Gala de Eliminación.

Los participantes de la noche de última chance

Van a cocinar Marta Fort, Grego Rossello, Mike Amigorena, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Campi, Luck Ra, Pachu Peña, Lizy Tagliani, Rocío Robles y Diego Ramos. Sólo uno se va a salvar de la Gala de Eliminación.

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