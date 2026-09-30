En la edición de anoche, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana terminaron de definir cómo serán la noche de beneficios y la de última chance.
El jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana deliberó un largo rato luego la degustación de los platos de mariscos que tuvieron que hacer los famosos debutantes en el segundo programa de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. Tras una seguidilla de devoluciones mixtas, los chefs decidieron poner “un manto de piedad” y definieron quiénes pasaron a la noche de beneficios y cuáles fueron directamente a la noche de última chance.
Betular destacó que “le quedó un arroz bueno” y una “ensalada buena”, mientras que Botana lamentó todavía tener gusto a papa cruda y mucho ajo en la boca. Por su parte, Martitegui sentenció que “había tres platos impresentables”.
Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana determinaron que los mejores platos de la noche fueron los de Mazzoco y Presta, por lo que subieron rápidamente al balcón y más tarde los siguieron Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo y Pablo Giralt.
Betular llamó a Pachu, Lizy, Rocío y Diego para hacer hincapié en que “no todo está mal y que hay que recapacitar”, aunque obviamente les dijo que debían hacer eso vistiendo delantales grises.
En la revelación final, los chefs comunicaron que el último lugar del balcón era para Mala Fama, mientras que Martita y Grego obtuvieron el ticket a la noche de última chance.
Nazareno Casero, Luciana Geuna, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Josefina “China” Ansa, Edith Hermida, Paula Trapani, Karina Mazzoco, Seba Presta, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Mala Fama, Pablo Giralt competirán por las medallas y uno de ellos irá a la Gala de Eliminación.
Van a cocinar Marta Fort, Grego Rossello, Mike Amigorena, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Alejandro Lerner, Campi, Luck Ra, Pachu Peña, Lizy Tagliani, Rocío Robles y Diego Ramos. Sólo uno se va a salvar de la Gala de Eliminación.
comentar