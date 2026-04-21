Los motivos de la inesperada separación de Jorge Rial de la escritora colombiana

FIN DEL AMOR

Pero más allá de las "batallas" de la vida que Jorge y María Del Mar superaron juntos, en las últimas horas se conoció que la relación de pareja se terminó. ¿El gran motivo gran? La distancia -en miles de kilómetros- que ya les impone los compromisos laborales que asumió ella, en el exterior.

Jorge Rial, nota Jorge y María Del Mar Ramón se separaron después de tres años de relación.

“María tiene que trabajar en Colombia y España. Ella viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implica pasar un par de años afuera”, contó Ángel De Brito, en su programa LAM, de las noches de América. "Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar“, dijo Ramón, al confirmar la noticia.