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Los motivos de la inesperada separación de Jorge Rial de la escritora colombiana

El conductor y la escritora María Del Mar Ramón terminaron su relación después de tres años de amor. "La separación fue desde el amor".

Jorge Rial y María Del Mar Ramón estuvieron tres años juntos y, ahora, decidieron seguir sus caminos por separado. El conductor de Argenzuela, en la pantalla de C5N y la escritora optaron por distanciarse, por diferencias en sus proyectos de vida. Los compromisos laborales de ambos terminaron con la relación, pero en buenos términos.

La historia de amor entre Jorge y María Del mar comenzó gracias a una típica atracción, pero también por admiración profesional. Entre otras cosas, al conductor le gustaba mucho el perfil intelectual de la experta en letras y el bajo perfil que supo mantener desde que se conocieron las primeras versiones de su romance.

Incluso, el propio Rial compartió públicamente la importancia que tuvo Ramón en su vida cuando, en uno de los primeros viajes que compartieron juntos a modo de "luna de miel" a Colombia, el país de origen de ella, el comunicador sufrió un repentino infarto y estuvo al borde de la muerte.

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Durante todo ese dramático episodio, Jorge y María Del Mar se unieron cada vez más y ella se instaló, luego, en la casa de él. Incluso, durante el tiempo en que Morena, una de las hijas de él, estuvo presa, María ayudó mucho en los cuidados cotidianos del pequeño Amadeo, el nietito de Rial.

FIN DEL AMOR

Pero más allá de las "batallas" de la vida que Jorge y María Del Mar superaron juntos, en las últimas horas se conoció que la relación de pareja se terminó. ¿El gran motivo gran? La distancia -en miles de kilómetros- que ya les impone los compromisos laborales que asumió ella, en el exterior.

Jorge Rial, nota
Jorge y María Del Mar Ramón se separaron después de tres años de relación.

Jorge y María Del Mar Ramón se separaron después de tres años de relación.

“María tiene que trabajar en Colombia y España. Ella viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implica pasar un par de años afuera”, contó Ángel De Brito, en su programa LAM, de las noches de América. "Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar“, dijo Ramón, al confirmar la noticia.

Jorge Rial, separación

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