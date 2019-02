En la presente ocasión, Gonal - quien lleva adelante su espectáculo 'Unipergonal' en el teatro Corrientes de Mar del Plata- deja en claro que está atravesando una etapa de madurez que le hace ver la vida con ojos realistas y emprenderla con una actitud positiva.

El tiempo, ¿mata la pasión o la robustece?

-El tiempo puede robustecer la pasión, porque con los años uno tiene, justamente, más tiempo para el disfrute y mayor experiencia.

-¿Se cosecha lo que se siembra?

-Si sembrás bien, vas a cosechar bien y si sembrás mal, vas a tener una mala cosecha. Es tan sencillo como eso.

-¿En qué se reconoce rústico?

-En el fútbol. Juego de ocho a ocho y cuarto (risas). Soy un desastre. Soy de los que raspan.

-Cuando los buenos momentos pasan, ¿Qué queda?

-La alegría de haber pasado por esos momentos.

-Cuando se siente mal, ¿Qué lo saca a flote?

-Mis hijos: Maia, Lucas y Braian. Me apoyo muchísimo en ellos.

-¿Tiene una mirada optimista, realista o pesimista sobre la vida?

-Soy muy realista pero, a la hora de encarar la vida, la emprendo con optimismo. Veo el vaso medio lleno.

-¿Qué corregiría de usted?

-Mi miedo a viajar. Si lo pudiese erradicar, disfrutaría un poco más de todo. A veces, no he viajado por miedo a dejar a mis hijos. Yo soy un papá divorciado pero, casi nunca, quiero irme muy lejos porque pienso que si me necesitan yo voy a estar en la otra punta.

-¿En qué etapa de su vida piensa que está?

-En la madurez. La edad va modificando la energía, que ya no es la misma. Por ahí, es menor pero es mucho más productiva. Yo me siento más maduro.

-¿Ya está de regreso?

-No. Siempre sigo yendo.

-¿Y hacia dónde va?

-Hacia la excelencia tanto en mi trabajo como en mi vida. A partir de ahí, intentaré estar lo más cerca posible de la excelencia buscada.

-¿Le cuesta más decir lo que piensa o pensar lo que dice?

-Me cuesta pensar lo que digo. A veces, digo las cosas sin pensar.

-¿Y cómo le va con eso?

-Ya no está bueno. Debería pensar un poco más antes de hablar.

-Si siente que le faltan el respeto, ¿confronta o lo deja pasar?

-Confronto. No tolero la falta de respeto porque yo soy muy respetuoso con los demás.

-¿Cuál es su mayor capital?

-La amistad es uno de mis mayores capitales. Tengo muy pocos amigos, pero muy buenos.

-¿Qué le genera envidia?

-Nada. La envidia es un sentimiento mediocre y horrible. La envidia es el lenguaje del que no puede hacer, no es mi caso.

-¿En qué se expresa su don de gente?

-En los buenos valores que me inculcó mi familia y en que intento ser un buen tipo en mi paso efímero por esta vida.

-¿Cree más en la palabra que en el papel firmado?

-Absolutamente pero, por desgracia, eso casi se perdió. Me encanta la gente que aún sigue creyendo en la palabra.

-¿Halló su lugar en el mundo?

-Sí. Mi lugar en el mundo son mis hijos, mi trabajo, Mar del Plata y Buenos Aires.

-¿En qué tiene un Dios aparte?

-En cuestiones vinculadas con la familia y la salud. Hace poco pasé por situaciones un tanto delicadas y siempre dije: ‘Por favor Dios, que no pase nada’ y no pasó nada.

-En alguna ocasión, ¿Dios faltó a la cita?

-No. Dios siempre estuvo cuando lo necesité.

-Hasta la fecha, ¿Vivió como pudo o como quiso?

-Estoy muy contento con mi vida.