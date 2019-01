Sigue la guerra entre Agustina Kämpfer y Eduardo Feinmann

Feinmann trabaja en A24 y reconoció que habla sobre ella por hechos de corrupción cuando fue al novia del ex vicepresidente Amado Boudou: “¿Esta mujer, Agustina Kämpfer, todavía no está presa?” había tuiteado.

La panelista, que trabaja en Incorrectas con Moria Casán, explicó porqué demandó a Feinmann: “No puedo llegar al punto que en el descanso de una escalera me lo cruce, él tenga un mal día y me rompa la cara contra una pared. Tengo derecho a no ser hostigada y caminar tranquila por los pasillos de América”.

Kämpfer dijo que llegó al punto de no poder trabajar tranquila. En las redes sociales, Feinmann siguió con su “cruzada” con el objetivo de ver presa a su par: “La del enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero, a la Jefa de la banda. Ninguna de la dos está presa. Que injusticia. #BastaDeImpunidad”, escribió ayer, tras la denuncia.