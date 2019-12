Súper operada

Naiara Awada dijo en ‘Pamela a la tarde’ -América- sobre las fotos de Wanda Nara en la tapa de una revista: ‘Creo que no le perdonan que pueda disfrutar de esta vida. Está bien, está súper operada. ¿Pero cuánta gente se hace operaciones?’. ‘Jajajajaja, ¿vos la querías defender?’, le advirtió Pamela David. ‘Pará, yo soy sin filtro -siguió Naiara-. No estoy criticando. Está súper operada, está a la vista de cualquiera. Ella tiene la libertad de hacer lo que quiera con su cuerpo mientras no perjudique a nadie. Pero no le perdonan la vida maravillosa que tiene’. Definamos ‘vida maravillosa’. ¡Ayyyyy!