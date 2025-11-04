Facundo Arana contó cómo es su vida cotidiana en un casi zoológico

“Todos los animales que tenemos nacieron donde nacen, pero quedan guachos. Por ejemplo, la cabra había sido rechazada por la madre...", comenzó a desglosar Facundo, invitado a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en las noches de El 13. "Hay una vaca a la que habían cuatrereado y quedó el feto tirado, así que salimos con mantas y lo salvamos".

"Suena el teléfono y es ‘vaca’. Vamos y se la dan a María (Susini, su esposa y madre de sus 3 hijos)", contó Arana, sobre cómo fueron llegando distintos animales a su vida y la de su clan familiar. "Si se caen dos chimangos en una tormenta, los criamos en casa hasta que logran volar", ejemplificó el actor.

"Cuando uno logra entender el tiempo de los animales enseña mucho más de lo que te puedas imaginar... En el mundo que vivimos, la cabeza se enferma más que antes. Entonces, hay que trabajar para estar bien. Lograr que las cosas que eran negativas se transformen en positivas", profundizó, Facundo.

FACUNDO Y SU ABANICO DE ANIMALES

Un perro, una gata, un cerdo, un hurón, un caballo pony, una cabra, una llamita y hasta un zorro, todos ellos conviven en la casa Facundo, siendo parte de su realidad. Y los 5 integrantes de la familia comparten la naturaleza que impone una casa de campo (donde pasan gran parte del año) en su máxima expresión donde conviven en libertad y una notable armonía.

Cada uno de ellos, supo adaptarse a la presencia del otro sin sobresaltos ni mayores inconvenientes entre las especies, disfrutando de una tierna armonía zoo. E India, Moro y Yacco, hijos de Arana, acompañan este descontracturado estilo de vida realizando fogatas con leña para que todos se calefaccionen o bien, disfruten de una tarde de ajedrez rodeado del cariño de sus extravagantes mascotas.

