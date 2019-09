Ayer también dio la cara en el ciclo Pampita Online: "Yo no necesito acostarme con nadie. Mi dignidad está primero. Yo estudié derecho y si no sigo en este medio, tengo otras maneras de conseguir trabajo", explicó.

El viernes pasado, Sol Pérez le contestó de manera tajante al periodista, Mariano Caprarola: "Desubicado de mier... @mariancaprarola Ya una vez me tuviste que pedir disculpas por la manera en la que te dirigís a mi. Yo no sé qué harás vos para tener trabajo, yo no me acuesto con mis productores".

ADEMÁS:

A su vez, la vedette contó la reaccion de Valeria Archimó cuando se comunicó con ella para desacreditar los dichos del periodista sobre del supuesto affaire con Guillermo Marín: "Le dije que si quería sentarse a tomar un café conmigo estaba disponible para cuando quisiera. Que hasta le puedo mostrar los chats que tengo con Guilllermo porque solo hablamos de trabajo y no tengo nada que esconder".

Cuando se le preguntó cómo lo tomó Archimó, Pérez se puso en su lugar: "¿Si me creyó? No sé. Pero me pongo en su lugar y la verdad que es horrible". Por ahora los dos involucrados desmienten versión de amor.