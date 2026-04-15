La mujer de Diego Brancatelli contó la verdadera razón por la que dejó El trece y TN tras 15 años

LAS REFLEXIONES DE CECILIA

"Mi papá tiene una frase que es el que no arriesga no gana, y yo siempre no arriesgué porque estaba tranquila, cómoda, segura y feliz y creo que a los 42 años es momento de arriesgar porque si no lo hago ahora... Sentí que era el momento de empezar estas negociaciones y esta charla con el canal para cerrar un ciclo que, insisto, fue y es hermoso, me hizo muy feliz y me hizo crecer un montón, me abrió un montón de puertas", dijo, Cecilia.

"A veces, para que se puedan abrir otras puertas más grandes hay que saber decir adiós a tiempo. Tal vez sí me hubiera gustado despedirme del aire, no sé, por ahí se va a dar o no, no lo sé. Estoy como viviendo todo muy paso a paso. Estoy con mucha expectativa y muchas ganas de lo que puede llegar a venir. Tengo ganas de saltar al vacío y de ver qué pasa, de saltar y ver qué cosas nuevas puede haber para mí en esta profesión hermosa".

Nota mujer de Brancatelli, 2 Cecilia y Diego Brancatelli tiene dos hijos: Valentín y Luca.

"Desmiento la versión de Ángel de Brito que dice que pegué un portazo... Yo no me fui mal, al contrario, lo charlé con Ricardo Ravanelli (el Gerente de Noticias de Artear). Tuve una hermosa charla con él, donde los dos coincidimos en que yo tenía posibilidades de mayor crecimiento, pero que no estaban las condiciones para que esté en el canal", aclaró, Insigna.

"Fue un ciclo cumplido, estaba muy agotada de la tarea de periodística móvil, sentía que es la oportunidad de un crecimiento, así que cierro una persiana de un trabajo de 15 años donde fui muy feliz para buscar nuevos proyectos", concluyó la esposa de Diego.