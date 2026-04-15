La mujer de Diego Brancatelli contó la verdadera razón por la que dejó El trece y TN tras 15 años

La periodista Cecilia Insigna decidió dejar atrás su década y media trabajando para los canales y apostar a su verdadero deseo. "Tengo ganas de nuevos desafíos".
Cecilia Insigna, esposa de Diego Brancatelli, dejó la pantalla de El 13 y de TN, después de quince años de trabajo para las emisoras. ¿La razón? La periodista considera que no consiguió llegar al lugar al que quería y quiere apostar a una nueva etapa laboral. "Siento que no tuve el lugar que yo querría y que tengo ganas de nuevos desafíos. Así que ahí estamos con las autoridades charlando y viendo cómo avanzamos".
"Tengo muchos mensajes, muchos, muchos, muchos de ustedes preguntándome si voy a volver al canal o no. Todavía sigo de vacaciones y creo que voy a seguir por un tiempo más porque, como les dije, tengo muchas vacaciones en el canal y mientras estamos hablando para ver cómo sigue mi futuro laboral", comenzó Cecilia, en un video que compartió en sus redes sociales.
"Obviamente son 15 años, no es fácil dejar un lugar después de tanto, menos un lugar donde fuiste muy, pero muy feliz porque la realidad es que yo fui muy feliz. Pero bueno, siento que no tuve el lugar que yo querría y que tengo ganas de nuevos desafíos. Así que ahí estamos con las autoridades charlando y viendo cómo avanzamos", compartió, Insigna.
"No creo que vuelva, no creo... Pero bueno, es así la vida, la situación, hay momentos en que uno se da cuenta que ya está grande, eso es lo que me pasa a mí, cumplí 42 años y si no lo hago ahora, ¿cuándo si no? Así que bueno, veremos qué pasa", plantó la mujer de Brancatelli, en voz alta, sobre las dudas que tiene por estos días y que la llevaron a tomar la importante decisión laboral.
"Mi papá tiene una frase que es el que no arriesga no gana, y yo siempre no arriesgué porque estaba tranquila, cómoda, segura y feliz y creo que a los 42 años es momento de arriesgar porque si no lo hago ahora... Sentí que era el momento de empezar estas negociaciones y esta charla con el canal para cerrar un ciclo que, insisto, fue y es hermoso, me hizo muy feliz y me hizo crecer un montón, me abrió un montón de puertas", dijo, Cecilia.
"A veces, para que se puedan abrir otras puertas más grandes hay que saber decir adiós a tiempo. Tal vez sí me hubiera gustado despedirme del aire, no sé, por ahí se va a dar o no, no lo sé. Estoy como viviendo todo muy paso a paso. Estoy con mucha expectativa y muchas ganas de lo que puede llegar a venir. Tengo ganas de saltar al vacío y de ver qué pasa, de saltar y ver qué cosas nuevas puede haber para mí en esta profesión hermosa".
"Desmiento la versión de Ángel de Brito que dice que pegué un portazo... Yo no me fui mal, al contrario, lo charlé con Ricardo Ravanelli (el Gerente de Noticias de Artear). Tuve una hermosa charla con él, donde los dos coincidimos en que yo tenía posibilidades de mayor crecimiento, pero que no estaban las condiciones para que esté en el canal", aclaró, Insigna.
"Fue un ciclo cumplido, estaba muy agotada de la tarea de periodística móvil, sentía que es la oportunidad de un crecimiento, así que cierro una persiana de un trabajo de 15 años donde fui muy feliz para buscar nuevos proyectos", concluyó la esposa de Diego.
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