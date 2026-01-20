Espectáculos |

Brooklym Beckham revela el conventillo que es su familia

El hijo mayor de David Beckham y Victoria Beckham publicó un extenso mensaje donde denunció control mediático, presiones económicas y destratos hacia su esposa Nicola Peltz.

Después de años de rumores, versiones indirectas y silencios prolongados, Brooklyn Beckham decidió contar su versión sobre la crisis de su familia y hacerlo de manera pública. En un mensaje difundido en redes sociales apuntó directamente contra sus padres David y Victoria Beckham.

Según explicó el joven, la decisión de hablar no fue impulsiva, sino el resultado de una situación que se sostuvo en el tiempo. Brooklyn afirmó que intentó preservar el vínculo familiar, pero que la constante aparición de información en la prensa lo dejó sin margen para seguir callado.

YSEVUA2QPVAWDNWRNAXO4TM4QY
Brooklyn Beckham junto a Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham junto a Nicola Peltz.

En ese marco, negó de forma tajante que Nicola Peltz sea la causa del conflicto, como se sugirió en distintos medios, por el contrario, sostuvo que su esposa fue blanco de destratos desde el inicio de la relación.

Recién más adelante, el relato avanzó sobre hechos concretos que, según su versión, profundizaron la ruptura.

FK6V3TKVRZHEXJDM7F7QOBSXZA
Nicola Peltz.

Nicola Peltz.

Presiones y decisiones personales

Uno de los momentos clave de la ruptura familiar fue el período previo a su casamiento. Brooklyn aseguró que hubo intentos de condicionar decisiones personales y económicas, incluso mencionó una propuesta vinculada al uso de su nombre, que rechazó por considerar que afectaba su autonomía.

También recordó situaciones ocurridas durante la boda que lo marcaron emocionalmente y que terminaron de confirmar, según sus palabras, que la relación familiar estaba dañada.

5d03b766-90cd-43a2-952b-6bb4fbacf920
865d46f2-5e68-4f4d-ac9c-f10736cc6f69
56e6b70f-17ea-470f-928d-30e81c394c04
9073227c-4cc2-4e68-b4aa-d7670fe35cc2
5010c2f5-cd79-4e3b-a830-7c102ab517ec
651357fb-e220-4fa8-bf75-53d59329e056

Además: Soledad Aquino apuntó contra sus hijas

En el cierre del descargo, Brooklyn habló del impacto emocional de crecer bajo control y exposición constante, explicó que el alejamiento le permitió bajar su ansiedad y buscar una vida más privada.

Sin ataques directos pero con responsabilidad clara, dejó expuesto que el conflicto sigue abierto y que, al menos por ahora, no ve posible una reconciliación, dando por terminada la idea de familia perfecta que durante años rodeó al apellido Beckham.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados