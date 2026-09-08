Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cuál es su estado de salud

Ninci dijo que los profesionales que la tratan la ven “mucho mejor” y que, de seguir así, el alta podría llegar mañana miércoles. El doctor Guillermo Capuya, analizó el estudio médico y lo sintetizó como un cuadro infeccioso respiratorio que conviene controlar de cerca.

El origen del episodio que atraviesa Mirtha Legrand es el de siempre en su agenda, los médicos le habían pedido no encadenar tantas salidas nocturnas pero esta semana, según su hija Marcela, hizo tres. Atenta a todo lo que pasa, desde la cama del tercer piso del Mater Dei Mirtha Legrand mandó mensajes a la gala de Fundaleu, a la que no pudo ir ayer por la noche.