Siciliani se encumbra como la gran figura de Showmatchen el año que cumple 30 años aire a tal punto que será la bailarina que abrirá la competencia. Y el foco de la producción está puesto en el cruce con la hija de Araceli González, Flor Torrente: “Flor es la hermana de Toto, el hermano de mi hija (Margarita fruto de la relación con El Chueco).

Tienen el mismo vínculo las dos con Toto. Pueden tener ese vínculo y que haya pasado algo, pero no. Con ella no pasó nada, y con Araceli tampoco”. Por lo que ante un eventual cruce, el saludo formal de las partes va a estar presente: “Entiendo perfecto la pregunta, me la hicieron ya 200 veces y ni empezó el Bailando. Pero, de verdad, no sé cuál es el conflicto. Entiendo la fantasía pero no el conflicto real”, respondió con naturalidad frente al jurado de Showmatchy conductor de Los Angeles de la Mañana (El Trece), Angel De Brito.

“Yo dije una frase picantita y se armó una cosa que no respondí jamás. Que uno no le caiga bien a alguien, no significa que lo tengas que odiar”, contó sobre el escándalo mediático que para ella quedó atrás cuando en el programa Intrusos (América) defendió a su ex pareja sobre que a la hora de armar elencos muchos quedan ofendidos y el ejemplo que puso desató la furia de Ara: “Si Fabián Mazzei (pareja de Ara) no le sirve, Adrián no lo va a llamar” en referencia a las supuestas listas negras del Chueco.

“¿No la odiás?”, indagó Angel. “¡Para nada!”, respondió Sicliani. Y cuando Yanina Latorre opinó que Araceli la odia a ella, reflexionó: “Bueno, no lo sé. Mucha gente me debe odiar y no nos enteramos”. La intención de Siciliani, claramente, es esquivar la piedra del escándalo.

Para Ara fue demoledor cuando Suar se metió para defender a Siciliani: “Ella es familia”, pese a la ruptura sentimental y de Ara señaló que no tiene vínculo.