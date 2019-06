Susana cambió de cómico: adios Gasalla, hola Moldavsky

Este año Telefé y la diva juegan con el logo en combinación con el calendario electoral (por los comicios presidenciales en octubre próximo): Susana Candidata 2019. Por otra parte, en el teatro, "Roberto Moldavsky, El Candidato" es la obra que el cómico hace en el teatro Apolo. Justamente, su título es acorde a los tiempos políticos.

Como dirían los chicos: "Es para Gasalla que lo mira por TV". El capocómico dejó de ser el partenaire del humor de la diva de los teléfonos en 2017 y, prácticamente, no tuvo reemplazo. La figura de Moldavsky no pasa desapercibida porque en las tablas arrasa, es producido por el amigo de Sú, Gustavo Yankelevich y su arribo no es pura coincidencia.

Moldavsky es convocado por Susana para componer sus canciones de apertura. Ahora es la hora de Moldavsky en televisión. Un desafío enorme para recalar en la pantalla abierta. Si se quiere, es el paso que no pudo o no se animó a dar en los 90 Enrique Pinti, en su época de esplendor.

De esta manera, la conductora suple un espacio de interacción con un cómico estelar que dejó vacante Gasalla. Moldavsky es un humorista surgido del stand-up y muy querido en el mundo artístico.

En la apertura se prepara una ficción que su productor, Federico Levrino, adelantó en las redes sociales. Lizzy Tagliani será la peluquera de Sú antes de su ingreso a lo que sería la Casa Rosada. Entre los invitados famosos figuran: Ricardo Montaner, Jorgelina Aruzzi, Robertito Funes Ugarte, Soledad Pastorutti, Luis Novaresio, Patricio Giménez, Paula Chaves, Victoria Xipolitakis y Juan Minujín . Por otra parte, sigue firme el segmento Pequeños Gigantes, un reality show para chicos entre 8 y 12 años .