Pero mientras la diva prepara su regreso a la pantalla de Telefé, parece ser que se terminó arrepintiendo de la posibilidad de que se hable de su vida y -desde Nueva York- habría desistido de la chance de llevar a la pantalla muchos de sus secretos. El periodista Lío Pecoraro aseguró en las redes que “la serie de Susana está cancelada”. La misma habría sido dada de baja por la misma diva de los teléfonos, dijo el panelista de Todas las Tardes (El Nueve). A pesar de que Susana le dio los derechos a Gustavo Yankelevich, su gran amigo, para adaptar su vida a la pantalla chica, Susana lo habría pensado bien y no se sentiría bien con la idea de una serie, pues “no quiere que se cuente nada de su vida”.

Ya hace un tiempo la propia Susana había dicho que cuando comenzó a leer los libros había algunas cosas que no le gustaban demasiado que se ventilen ya que durante muchos años ella las mantuvo en secreto. No solo lo que fueron sus romances, sino también momentos de su vida privada que tienen que ver con causas judiciales como aquella vez en la que se vio involucrada por la compra de autos con licencia para discapacitados.

“Hablé con Susana. Fuerte versión de que se cancela o al menos no se realizaría la serie con la versión que quieren darle, en la que se cuenta toda la intimidad de la diva, flia, amores, internas y más! Algo con lo que ella está en total desacuerdo. Esta es SU palabra”, fue lo que subió el periodista a su cuenta de twitter con el mensaje que le dejó la diva.

“Hasta tanto no hable con Yankelevich no se va a resolver nada. Estoy en USA y debo hablar con él, no puedo decir nada”, fueron las palabras de la conductora. Habrá que esperar entonces cuál será su decisión final y el propio Yankelevich le había dicho que no tenía ninguna intención de hacer la serie si ella no estaba totalmente de acuerdo. El público y sus fans la estaban esperando con muchas ganas, pero por lo que parece habrá que esperar entonces que Susana se termine decidiendo.