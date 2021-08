Y se explayó sobre todo sobre su crías de perros. De hecho vino en el avión privado con uno de ellos, aún sin nombre: "Es que lo voy a entregar ahora: se lo voy a regalar a un amigo. Rita fue madre de estos cachorros", se enorgulleció. Y sobre vuelta a Telefecontestó de modo general: "Vamos a ver si hacemos algo este año".

En cuanto a su contagio de Covid19 en junio pasado, la diva fue muy escueta con un presente muy optimista en materia de salud: "La recuperación del Covid fue mucho más leve que la enfermedad. Ahora estoy bien. Hice todos los deberes. Agradezco a toda la gente que rezó y todo lo que me decían: era puro amor y eso también me ayudó muchísimo. Estoy contenta". La conductora debió ser internada 15 días en Punta del Este por una neumonía unilateral del pulmón izquierdo.

Con la intención de sacar una declaración altisonante, la movilera de LAM comparó el viaje de Susana con la fiesta de cumpleaños de la primera dama en julio de 2020. La diva saltó como leche hervida: "No leí ninguna crítica, fue todo amor lo que leí. ¿Por qué me critican? Yo puedo ir donde se me da la gana. ¿Por qué el argentino siempre tiene que criticar o quieren encontrar la parte mala de la gente?".

La diva de los teléfonos hasta el 3 de septiembre por protocolo sanitario debe cumplir estrictamente los 10 días de confinamiento social tras la llegada al país desde el extranjero. Sobre el motivo del viaje, Susana no se manifestó, pero trascendió que se debió a la realización de una serie de trámites. Y cuando finalice las gestiones volvería a Punta del Este donde la espera su hija, Mecha Sarrabayrouse.

En la primera semana de octubre, la conductora, además, asumió el compromiso de participar en el America Business Forum por su reconocimiento a su carrera con el premio Mujer ícono de América Latina.