Susana Giménez volvió a dar la nota y publicó un chat privado

Se sabe que los famosos ayudan a dar a conocer este tipo de lugares, y que la invitación suele ser a cambio de una mención en las redes sociales, algo que la diva no dudó en aceptar con tal de pasar unos días en ese paradisíaco lugar de la provincia de Misiones sin pagar un peso.

Pero, si hay alguien que compite con Marley a la hora de las torpezas es Susana, que en esta ocasión no publicó el texto que le pasó su secretaria Dolores Mayol sino una captura del mensaje de WhatsApp que ésta le envió para que dé a conocer a modo de “chivo”.

"Feliz de visitar Iguazú y ser nombrada "Huésped de Honor" en este fabuloso hotel. Muchísimas gracias por todas las atenciones. @naraferragut @hoteleso2 @victorsmaria @iguazuargentina #Sentilas", se lee en la captura en la que se hace referencia a la conocida periodista y al titular del Sindicato de encargados de edificios Suterh, Víctor Santa María.

Los errores de Susana ya son un clásico de Instagram ya que el año pasado compartió una fotografía recién levantada y sin maquillaje, que luego borró de manera fútil porque se había viralizado.

Embed Fuimos con @mechasarra a Cataratas. Fué una experiencia increible el viaje en el trencito, el recorrido, la Garganta del Diablo, muchas anécdotas que guardaré por siempre. Muchas gracias @victorsmaria @iguazuargentina #sentilas — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) August 5, 2019

Más adelante, transmitió en vivo una charla íntima en la que comentaba con un colaborador lo “poco queridos” que le parecían Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand porque habían salido elegidos muy por detrás de ella en una votación de APTRA en la que ella los había superado por 41 votos contra 15.

"¡No quiero tocar más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería. Después me di cuenta de que había apretado lo que dice vivo… Y bueno. Es un horror. Fui yo la que lo apreté. El arquitecto me estaba preguntando porque no sabe. Qué sé yo… ¡Un horror!", dijo a modo de disculpas ese entonces, la diva que ya se encuentra más allá del bien y del mal.