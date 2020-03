Según reveló Méndez el conflicto entre Lizy y Campi se habría desatado tras un mal chiste del humorista, quien le habría dicho "'qué suerte que ahora estás haciendo una obra de texto, de autor, y no comedias baratas'. ¿Y Lizy qué hizo? En vez de tomarlo a gracia, recogió el guante y le dijo 'callate, ahora vas a ser famoso gracias a mí'".

En ese contexto, Tartu aseguró que la conductora y peluquera le habría dicho a su compañero: "te colgaste de ésta".

Esto llevó a que Franco Torchia, otro de los panelistas del ciclo, defendiera a Tagliani. "El aire es inteligente y la televisión es sabia. Así se está construyendo (en el sector que se sientan Tartu y Carlos Monti) una zona gélida, diría yo, Precámbrica, sedimentada, de animales pertenecientes al Paleozoico. Es de otros tiempos a la civilización humana", concluyó molesto.

Por su parte, Lizy y Campi se mostraron juntos en las redes sociales, dando cuenta de que tal crisis no habría sucedido.

Por otro lado, según informaron en Intrusos, Tartu también protagonizó un tenso momento con Susana Roccasalvo. Es que el panelista habría asegurado, a modo de chiste, que los premios Martín Fierro debieron posponerse debido a que la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio Argentinas (APTRA) tendría a muchos miembros que se encuentran dentro del grupo de riesgo de contraer coronavirus.

Esto no le habría caído nada bien a Roccasalvo, quién también forma parte de APTRA, y fue a buscarlo al estudio de Confrontados para aclarar los tantos. Sin embargo, al llegar, Tartu ya no estaba presente y el conflicto entre ambos habría quedado en stand by.

