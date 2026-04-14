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Taylor Swift lidera la lista de nominados a los American Music Awards de 2026

La nueva edición incorpora nuevas categorías. La ceremonia será en mayo y el público elegirá a los ganadores.

Taylor Swift encabeza las nominaciones a los American Music Awards 2026 con ocho candidaturas y se coloca como la artista más destacada de esta edición, que confirma el "peso" de la cantante estaduonidense en la industria, a la vez que anticipa una competencia con fuerte presencia de figuras consolidadas y nuevos nombres.

Detrás de Swift aparece un grupo de artistas que comparten el segundo lugar con siete nominaciones: Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombr y Morgan Wallen. Más atrás se ubican Lady Gaga y Alex Warren, con seis menciones cada uno, en una lista que refleja tanto el éxito comercial como la diversidad de géneros.

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Taylor Swift es la artista con más nominaciones en la edición 2026.

Taylor Swift es la artista con más nominaciones en la edición 2026.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de once nuevas categorías, entre ellas se destacan “gira revelación”, “álbum revelación”, “canción del verano” y premios a artistas emergentes en distintos estilos.

El objetivo es ampliar el alcance de la premiación y adaptarse a los cambios en el consumo musical, cada vez más influido por plataformas digitales y tendencias virales.

AMAs
La premiación se realizará en Las Vegas el 25 de mayo.

La premiación se realizará en Las Vegas el 25 de mayo.

Como es habitual en estos premios, los ganadores no son elegidos por jurados especializados sino por el público. La votación se realiza a través de plataformas digitales y redes sociales, lo que convierte a los AMAs en un reflejo directo de la popularidad de los artistas en esos canales de interacción.

Cuándo y dónde será la ceremonia

La entrega de premios se llevará a cabo el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la gala será transmitida por CBS por segundo año consecutivo y contará con la conducción de Queen Latifah.

Se trata de la 52ª edición de un evento que nació en la década de 1970 como una alternativa a los premios tradicionales y que mantiene su vigencia con un formato centrado en la audiencia. Las nominaciones abarcan múltiples géneros, desde el pop y el hip-hop hasta la música latina, el rock y el K-pop. La presencia de artistas de distintos mercados evidencia el carácter global de la industria actual.

A continuación, la lista completa de nominados en todas las categorías:

Artista del año

  • Bad Bunny
  • Bruno Mars
  • BTS
  • Harry Styles
  • Justin Bieber
  • Kendrick Lamar
  • Lady Gaga
  • Morgan Wallen
  • Sabrina Carpenter
  • Taylor Swift

Nuevo Artista del Año

  • Alex Warren
  • Ella Langley
  • KATSEYE
  • Leon Thomas
  • Olivia Dean
  • Sombr

Álbum del año

  • Cardi B – AM I THE DRAMA?
  • Fuerza Regida – 111xpantia
  • Justin Bieber – SWAG
  • Lady Gaga – Mayhem
  • Morgan Wallen – I'm The Problem
  • Olivia Dean – The Art of Loving
  • Playboi Carti – MUSIC
  • Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
  • Tate McRae – So Close To What
  • Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del año

  • Alex Warren – Ordinary
  • Ella Langley – Choosin' Texas
  • Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
  • Kehlani – Folded
  • Leon Thomas – MUTT
  • Morgan Wallen – I'm The Problem
  • Olivia Dean – Man I Need
  • Sabrina Carpenter – Manchild
  • sombr – back to friends
  • Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Colaboración del año

  • BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way
  • David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – Gone Gone Gone
  • Morgan Wallen, Tate McRae – What I Want
  • PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside
  • Shaboozey, Jelly Roll – Amen

Canción social del año

  • Disco Lines, Tinashe – No Broke Boys
  • PinkPantheress – Illegal
  • Role Model – Sally, When The Wine Runs Out
  • Tyla – CHANEL
  • Zara Larsson – Lush Life

Mejor videoclip

  • KATSEYE – Gnarly
  • ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – Berghain
  • Sabrina Carpenter – Manchild
  • Taylor Swift – The Fate of Ophelia
  • Tyla – CHANEL

Mejor banda sonora

  • F1 El álbum
  • Hazbin Hotel: Temporada dos
  • KPop Demon Hunters
  • Wicked: For Good
  • Charli xcx – Cumbres Borrascosas

Gira del año

  • Beyoncé – Cowboy Carter Tour
  • Kendrick Lamar, SZA – Grand National Tour
  • Lady Gaga – The Mayhem Ball
  • Oasis – Oasis Live '25 Tour
  • Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Gira Breakout

  • Benson Boone – American Heart World Tour
  • Kali Uchis – The Sincerely, Tour
  • The Marías – Submarine Tour
  • Megan Moroney – Am I Okay? Tour
  • Sleep Token – Even in Arcadia Tour

Álbum revelación del año

  • Olivia Dean – The Art of Loving
  • Sombr – I Barely Know Her
  • Zara Larsson – Midnight Sun

La mejor canción retro

  • 4 Non Blondes – What's Up
  • Black Eyed Peas – Rock That Body
  • Goo Goo Dolls – Iris

Mejor interpretación vocal

  • Alex Warren – Ordinary
  • Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
  • Lady Gaga – Abracadabra
  • RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!
  • SIENNA SPIRO – Die on this Hill

Canción del verano

  • Alex Warren – FEVER DREAM
  • Bella Kay – iloveitiloveitiloveit
  • BTS – SWIM
  • Ella Langley – Choosin' Texas
  • Harry Styles – American Girls
  • Noah Kahan – The Great Divide
  • PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside
  • Sombr – Homewrecker
  • Tame Impala, JENNIE – Dracula
  • Taylor Swift – Elizabeth Taylor

CATEGORÍAS POP

Mejor artista masculino de pop

  • Alex Warren
  • Benson Boone
  • Ed Sheeran
  • Harry Styles
  • Justin Bieber

Mejor artista femenina de pop

  • Lady Gaga
  • Olivia Dean
  • Sabrina Carpenter
  • Tate McRae
  • Taylor Swift

Artista pop revelación

  • KATSEYE
  • SIENNA SPIRO
  • Zara Larsson

Mejor canción pop

  • Alex Warren – Ordinary
  • Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
  • Olivia Dean – Man I Need
  • Sabrina Carpenter – Manchild
  • Taylor Swift – The Fate of Ophelia

ADEMÁS: ¿Alberto Cormillot volverá a ser padre a los 87? "El nene quiere un hermanito"

Mejor álbum pop

  • Lady Gaga – Mayhem
  • Olivia Dean – The Art of Loving
  • Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
  • Tate McRae – So Close To What
  • Taylor Swift – The Life of a Showgirl

CATEGORÍAS COUNTRY

Mejor artista masculino de música country

  • Jelly Roll
  • Luke Combs
  • Morgan Wallen
  • Riley Green
  • Shaboozey

Mejor artista femenina de música country

  • Ella Langley
  • Kelsea Ballerini
  • Lainey Wilson
  • Megan Moroney
  • Miranda Lambert

Embed - Taylor Swift - The Fate of Ophelia (Official Music Video)

Mejor dúo o grupo de música country

  • Brooks & Dunn
  • Old Dominion
  • Rascal Flatts
  • Treaty Oak Revival
  • Zac Brown Band

Artista revelación de la música country

  • Sam Barber
  • Tucker Wetmore
  • Zach Top

Mejor canción country

  • BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way
  • Ella Langley – Choosin' Texas
  • Morgan Wallen – Just In Case
  • Russell Dickerson – Happen To Me
  • Shaboozey – Good News

Mejor álbum country

BigXthaPlug – I Hope You're Happy

  • Megan Moroney – Cloud 9
  • Morgan Wallen – I'm The Problem
  • Sam Barber – Restless Mind
  • Tucker Wetmore – What Not To

CATEGORÍAS DE HIP-HOP

Mejor artista masculino de hip-hop

  • Don Toliver
  • Kendrick Lamar
  • Playboi Carti
  • Tyler, The Creator
  • YoungBoy Never Broke Again
Embed - Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love)

Mejor artista femenina de hip-hop

  • Cardi B
  • Doechii
  • GloRilla
  • Sexyy Red
  • YKNIECE

Artista revelación del hip-hop

  • EsDeeKid
  • Monaleo
  • PLUTÓN

La mejor canción de hip hop

  • Cardi B – ErrTime
  • Drake – NOKIA
  • Gunna, Burna Boy – wgft
  • Playboi Carti, The Weeknd – Rather Lie
  • YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – Take Me Thru Dere

Mejor álbum de hip hop

  • Cardi B – AM I THE DRAMA?
  • Don Toliver – OCTANE
  • Gunna – The Last Wun
  • Playboi Carti – MUSIC
  • YoungBoy Never Broke Again – MASA

CATEGORÍAS DE R&B

Mejor artista masculino de R&B

  • Bruno Mars
  • Chris Brown
  • Daniel César
  • PARTYNEXTDOOR
  • The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B

  • Kehlani
  • Summer Walker
  • SZA
  • Teyana Taylor
  • Tyla

Artista revelación de R&B

  • Leon Thomas
  • Mariah the cientist
  • Ravyn Lenae

La mejor canción de R&B

  • Bruno Mars – I Just Might
  • Chris Brown, Bryson Tiller – It Depends
  • Kehlani – Folded
  • Leon Thomas – MUTT
  • Mariah the Scientist – BURNING BLUE

Mejor álbum de R&B

  • Bruno Mars – The Romantic
  • Justin Bieber – SWAG
  • Leon Thomas – MUTT
  • Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY
  • Summer Walker – Finally Over It

CATEGORÍAS LATINAS

Mejor artista latino masculino

  • Bad Bunny
  • Junior H
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Doble P

Mejor artista latina femenina

  • Gloria Estefan
  • KAROL G
  • Natti Natasha
  • ROSALÍA
  • Shakira

Mejor dúo o grupo latino

  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Firme
  • Grupo Frontera
  • Julión Álvarez y su Norteño Banda

Artista latino revelación

  • Beéle
  • Kapo
  • Netón Vega

Embed - Ella Langley - Choosin' Texas (Official Video)

Mejor canción latina

  • Bad Bunny – NUEVAYoL
  • Benny Blanco, Selena Gomez, The Marías – Ojos Tristes
  • Fuerza Regida – Marlboro Rojo
  • Fuerza Regida, Grupo Frontera – ME JALO
  • Karol G – LATINA FOREVA

Mejor álbum latino

  • Fuerza Regida – 111xpantia
  • Karol G – Tropicoqueta
  • Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte
  • Peso Pluma, Tito Doble P – DINASTÍA
  • ROSALÍA – Lux

CATEGORÍAS DE ROCK

Mejor artista de rock/alternativo

  • Deftones
  • Linkin Park
  • The Marías
  • Sleep Token
  • Twenty One Pilots

Artista revelación de rock/alternativo

  • Geese
  • Gigi Pérez
  • Sombr

Mejor canción de rock/alternativa

  • Noah Kahan – The Great Divide
  • Linkin Park – Up From The Bottom
  • Sombr – Back to friends
  • Sublime – Ensenada
  • Tame Impala – Dracula

Mejor álbum de rock/alternativo

  • Sleep Token – Even In Arcadia
  • Sombr – I Barely Know Her
  • Tame Impala – Deadbeat
  • Twenty One Pilots – Breach
  • Zach Bryan – With Heaven On Top

CATEGORÍAS DE BAILE/ELECTRÓNICA

Mejor artista de música dance/electrónica

  • Calvin Harris
  • David Guetta
  • Fred again...
  • Illenium
  • John Summit

CATEGORÍAS DE K-POP

Mejor artista masculino de K-Pop

  • ATEEZ
  • BTS
  • ENHYPEN
  • Stray Kids
  • TOMORROW X TOGETHER

Mejor artista femenina de K-Pop

  • Aespa
  • BLACKPINK BlackPink
  • ILLIT
  • LE SSERAFIM
  • TWICE

CATEGORÍAS DE AFROBEATS

Mejor artista de Afrobeats

  • Burna Boy
  • MOLIY
  • Rema
  • Tyla
  • Wizkid

CATEGORÍAS DE AMERICANA/FOLK

Mejor artista de música americana/folk

  • Lord Huron
  • The Lumineers
  • Mumford & Sons
  • Noah Kahan
  • Tyler Childers

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