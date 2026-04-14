Taylor Swift lidera la lista de nominados a los American Music Awards de 2026

El objetivo es ampliar el alcance de la premiación y adaptarse a los cambios en el consumo musical, cada vez más influido por plataformas digitales y tendencias virales.

AMAs La premiación se realizará en Las Vegas el 25 de mayo.

Como es habitual en estos premios, los ganadores no son elegidos por jurados especializados sino por el público. La votación se realiza a través de plataformas digitales y redes sociales, lo que convierte a los AMAs en un reflejo directo de la popularidad de los artistas en esos canales de interacción.

Cuándo y dónde será la ceremonia

La entrega de premios se llevará a cabo el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la gala será transmitida por CBS por segundo año consecutivo y contará con la conducción de Queen Latifah.

Se trata de la 52ª edición de un evento que nació en la década de 1970 como una alternativa a los premios tradicionales y que mantiene su vigencia con un formato centrado en la audiencia. Las nominaciones abarcan múltiples géneros, desde el pop y el hip-hop hasta la música latina, el rock y el K-pop. La presencia de artistas de distintos mercados evidencia el carácter global de la industria actual.

A continuación, la lista completa de nominados en todas las categorías:

Artista del año

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Nuevo Artista del Año

Alex Warren

Ella Langley

KATSEYE

Leon Thomas

Olivia Dean

Sombr

Álbum del año

Cardi B – AM I THE DRAMA?

Fuerza Regida – 111xpantia

Justin Bieber – SWAG

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I'm The Problem

Olivia Dean – The Art of Loving

Playboi Carti – MUSIC

Sabrina Carpenter – Man's Best Friend

Tate McRae – So Close To What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del año

Alex Warren – Ordinary

Ella Langley – Choosin' Texas

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden

Kehlani – Folded

Leon Thomas – MUTT

Morgan Wallen – I'm The Problem

Olivia Dean – Man I Need

Sabrina Carpenter – Manchild

sombr – back to friends

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Colaboración del año

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way

David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – Gone Gone Gone

Morgan Wallen, Tate McRae – What I Want

PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside

Shaboozey, Jelly Roll – Amen

Canción social del año

Disco Lines, Tinashe – No Broke Boys

PinkPantheress – Illegal

Role Model – Sally, When The Wine Runs Out

Tyla – CHANEL

Zara Larsson – Lush Life

Mejor videoclip

KATSEYE – Gnarly

ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – Berghain

Sabrina Carpenter – Manchild

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Tyla – CHANEL

Mejor banda sonora

F1 El álbum

Hazbin Hotel: Temporada dos

KPop Demon Hunters

Wicked: For Good

Charli xcx – Cumbres Borrascosas

Gira del año

Beyoncé – Cowboy Carter Tour

Kendrick Lamar, SZA – Grand National Tour

Lady Gaga – The Mayhem Ball

Oasis – Oasis Live '25 Tour

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Gira Breakout

Benson Boone – American Heart World Tour

Kali Uchis – The Sincerely, Tour

The Marías – Submarine Tour

Megan Moroney – Am I Okay? Tour

Sleep Token – Even in Arcadia Tour

Álbum revelación del año

Olivia Dean – The Art of Loving

Sombr – I Barely Know Her

Zara Larsson – Midnight Sun

La mejor canción retro

4 Non Blondes – What's Up

Black Eyed Peas – Rock That Body

Goo Goo Dolls – Iris

Mejor interpretación vocal

Alex Warren – Ordinary

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden

Lady Gaga – Abracadabra

RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!

SIENNA SPIRO – Die on this Hill

Canción del verano

Alex Warren – FEVER DREAM

Bella Kay – iloveitiloveitiloveit

BTS – SWIM

Ella Langley – Choosin' Texas

Harry Styles – American Girls

Noah Kahan – The Great Divide

PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside

Sombr – Homewrecker

Tame Impala, JENNIE – Dracula

Taylor Swift – Elizabeth Taylor

CATEGORÍAS POP

Mejor artista masculino de pop

Alex Warren

Benson Boone

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Mejor artista femenina de pop

Lady Gaga

Olivia Dean

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Artista pop revelación

KATSEYE

SIENNA SPIRO

Zara Larsson

Mejor canción pop

Alex Warren – Ordinary

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden

Olivia Dean – Man I Need

Sabrina Carpenter – Manchild

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Mejor álbum pop

Lady Gaga – Mayhem

Olivia Dean – The Art of Loving

Sabrina Carpenter – Man's Best Friend

Tate McRae – So Close To What

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

CATEGORÍAS COUNTRY

Mejor artista masculino de música country

Jelly Roll

Luke Combs

Morgan Wallen

Riley Green

Shaboozey

Mejor artista femenina de música country

Ella Langley

Kelsea Ballerini

Lainey Wilson

Megan Moroney

Miranda Lambert

Embed - Taylor Swift - The Fate of Ophelia (Official Music Video)

Mejor dúo o grupo de música country

Brooks & Dunn

Old Dominion

Rascal Flatts

Treaty Oak Revival

Zac Brown Band

Artista revelación de la música country

Sam Barber

Tucker Wetmore

Zach Top

Mejor canción country

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way

Ella Langley – Choosin' Texas

Morgan Wallen – Just In Case

Russell Dickerson – Happen To Me

Shaboozey – Good News

Mejor álbum country

BigXthaPlug – I Hope You're Happy

Megan Moroney – Cloud 9

Morgan Wallen – I'm The Problem

Sam Barber – Restless Mind

Tucker Wetmore – What Not To

CATEGORÍAS DE HIP-HOP

Mejor artista masculino de hip-hop

Don Toliver

Kendrick Lamar

Playboi Carti

Tyler, The Creator

YoungBoy Never Broke Again

Embed - Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love)

Mejor artista femenina de hip-hop

Cardi B

Doechii

GloRilla

Sexyy Red

YKNIECE

Artista revelación del hip-hop

EsDeeKid

Monaleo

PLUTÓN

La mejor canción de hip hop

Cardi B – ErrTime

Drake – NOKIA

Gunna, Burna Boy – wgft

Playboi Carti, The Weeknd – Rather Lie

YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – Take Me Thru Dere

Mejor álbum de hip hop

Cardi B – AM I THE DRAMA?

Don Toliver – OCTANE

Gunna – The Last Wun

Playboi Carti – MUSIC

YoungBoy Never Broke Again – MASA

CATEGORÍAS DE R&B

Mejor artista masculino de R&B

Bruno Mars

Chris Brown

Daniel César

PARTYNEXTDOOR

The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B

Kehlani

Summer Walker

SZA

Teyana Taylor

Tyla

Artista revelación de R&B

Leon Thomas

Mariah the cientist

Ravyn Lenae

La mejor canción de R&B

Bruno Mars – I Just Might

Chris Brown, Bryson Tiller – It Depends

Kehlani – Folded

Leon Thomas – MUTT

Mariah the Scientist – BURNING BLUE

Mejor álbum de R&B

Bruno Mars – The Romantic

Justin Bieber – SWAG

Leon Thomas – MUTT

Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY

Summer Walker – Finally Over It

CATEGORÍAS LATINAS

Mejor artista latino masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Doble P

Mejor artista latina femenina

Gloria Estefan

KAROL G

Natti Natasha

ROSALÍA

Shakira

Mejor dúo o grupo latino

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Artista latino revelación

Beéle

Kapo

Netón Vega

Embed - Ella Langley - Choosin' Texas (Official Video)

Mejor canción latina

Bad Bunny – NUEVAYoL

Benny Blanco, Selena Gomez, The Marías – Ojos Tristes

Fuerza Regida – Marlboro Rojo

Fuerza Regida, Grupo Frontera – ME JALO

Karol G – LATINA FOREVA

Mejor álbum latino

Fuerza Regida – 111xpantia

Karol G – Tropicoqueta

Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Tito Doble P – DINASTÍA

ROSALÍA – Lux

CATEGORÍAS DE ROCK

Mejor artista de rock/alternativo

Deftones

Linkin Park

The Marías

Sleep Token

Twenty One Pilots

Artista revelación de rock/alternativo

Geese

Gigi Pérez

Sombr

Mejor canción de rock/alternativa

Noah Kahan – The Great Divide

Linkin Park – Up From The Bottom

Sombr – Back to friends

Sublime – Ensenada

Tame Impala – Dracula

Mejor álbum de rock/alternativo

Sleep Token – Even In Arcadia

Sombr – I Barely Know Her

Tame Impala – Deadbeat

Twenty One Pilots – Breach

Zach Bryan – With Heaven On Top

CATEGORÍAS DE BAILE/ELECTRÓNICA

Mejor artista de música dance/electrónica

Calvin Harris

David Guetta

Fred again...

Illenium

John Summit

CATEGORÍAS DE K-POP

Mejor artista masculino de K-Pop

ATEEZ

BTS

ENHYPEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Mejor artista femenina de K-Pop

Aespa

BLACKPINK BlackPink

ILLIT

LE SSERAFIM

TWICE

CATEGORÍAS DE AFROBEATS

Mejor artista de Afrobeats

Burna Boy

MOLIY

Rema

Tyla

Wizkid

CATEGORÍAS DE AMERICANA/FOLK

Mejor artista de música americana/folk