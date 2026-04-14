Taylor Swift lidera la lista de nominados a los American Music Awards de 2026

La nueva edición incorpora nuevas categorías. La ceremonia será en mayo y el público elegirá a los ganadores.
Taylor Swift encabeza las nominaciones a los American Music Awards 2026 con ocho candidaturas y se coloca como la artista más destacada de esta edición, que confirma el "peso" de la cantante estaduonidense en la industria, a la vez que anticipa una competencia con fuerte presencia de figuras consolidadas y nuevos nombres.
Detrás de Swift aparece un grupo de artistas que comparten el segundo lugar con siete nominaciones: Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombr y Morgan Wallen. Más atrás se ubican Lady Gaga y Alex Warren, con seis menciones cada uno, en una lista que refleja tanto el éxito comercial como la diversidad de géneros.
Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de once nuevas categorías, entre ellas se destacan “gira revelación”, “álbum revelación”, “canción del verano” y premios a artistas emergentes en distintos estilos.
El objetivo es ampliar el alcance de la premiación y adaptarse a los cambios en el consumo musical, cada vez más influido por plataformas digitales y tendencias virales.
Como es habitual en estos premios, los ganadores no son elegidos por jurados especializados sino por el público. La votación se realiza a través de plataformas digitales y redes sociales, lo que convierte a los AMAs en un reflejo directo de la popularidad de los artistas en esos canales de interacción.
Cuándo y dónde será la ceremonia
La entrega de premios se llevará a cabo el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la gala será transmitida por CBS por segundo año consecutivo y contará con la conducción de Queen Latifah.
Se trata de la 52ª edición de un evento que nació en la década de 1970 como una alternativa a los premios tradicionales y que mantiene su vigencia con un formato centrado en la audiencia. Las nominaciones abarcan múltiples géneros, desde el pop y el hip-hop hasta la música latina, el rock y el K-pop. La presencia de artistas de distintos mercados evidencia el carácter global de la industria actual.
A continuación, la lista completa de nominados en todas las categorías:
Artista del año
Bad Bunny
Bruno Mars
BTS
Harry Styles
Justin Bieber
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Nuevo Artista del Año
Alex Warren
Ella Langley
KATSEYE
Leon Thomas
Olivia Dean
Sombr
Álbum del año
Cardi B – AM I THE DRAMA?
Fuerza Regida – 111xpantia
Justin Bieber – SWAG
Lady Gaga – Mayhem
Morgan Wallen – I'm The Problem
Olivia Dean – The Art of Loving
Playboi Carti – MUSIC
Sabrina Carpenter – Man's Best Friend
Tate McRae – So Close To What
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Canción del año
Alex Warren – Ordinary
Ella Langley – Choosin' Texas
Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
Kehlani – Folded
Leon Thomas – MUTT
Morgan Wallen – I'm The Problem
Olivia Dean – Man I Need
Sabrina Carpenter – Manchild
sombr – back to friends
Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Colaboración del año
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – All The Way
David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – Gone Gone Gone
Morgan Wallen, Tate McRae – What I Want
PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside
Shaboozey, Jelly Roll – Amen
Canción social del año
Disco Lines, Tinashe – No Broke Boys
PinkPantheress – Illegal
Role Model – Sally, When The Wine Runs Out
Tyla – CHANEL
Zara Larsson – Lush Life
Mejor videoclip
KATSEYE – Gnarly
ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – Berghain
Sabrina Carpenter – Manchild
Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Tyla – CHANEL
Mejor banda sonora
F1 El álbum
Hazbin Hotel: Temporada dos
KPop Demon Hunters
Wicked: For Good
Charli xcx – Cumbres Borrascosas
Gira del año
Beyoncé – Cowboy Carter Tour
Kendrick Lamar, SZA – Grand National Tour
Lady Gaga – The Mayhem Ball
Oasis – Oasis Live '25 Tour
Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
Gira Breakout
Benson Boone – American Heart World Tour
Kali Uchis – The Sincerely, Tour
The Marías – Submarine Tour
Megan Moroney – Am I Okay? Tour
Sleep Token – Even in Arcadia Tour
Álbum revelación del año
Olivia Dean – The Art of Loving
Sombr – I Barely Know Her
Zara Larsson – Midnight Sun
La mejor canción retro
4 Non Blondes – What's Up
Black Eyed Peas – Rock That Body
Goo Goo Dolls – Iris
Mejor interpretación vocal
Alex Warren – Ordinary
Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
Lady Gaga – Abracadabra
RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!
SIENNA SPIRO – Die on this Hill
Canción del verano
Alex Warren – FEVER DREAM
Bella Kay – iloveitiloveitiloveit
BTS – SWIM
Ella Langley – Choosin' Texas
Harry Styles – American Girls
Noah Kahan – The Great Divide
PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside
Sombr – Homewrecker
Tame Impala, JENNIE – Dracula
Taylor Swift – Elizabeth Taylor
CATEGORÍAS POP
Mejor artista masculino de pop
Alex Warren
Benson Boone
Ed Sheeran
Harry Styles
Justin Bieber
Mejor artista femenina de pop
Lady Gaga
Olivia Dean
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift
Artista pop revelación
KATSEYE
SIENNA SPIRO
Zara Larsson
Mejor canción pop
Alex Warren – Ordinary
Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
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