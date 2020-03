Thalía se enojó con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador

Esto provocó el enojo de la cantante que no dudo en aclarar que "no está bien congregando, no está bien salir agrupados, íno está bien salir! Los profesionales de la salud nos han indicado que tenemos que estar solos. íNo, por favor, señores!" y remarcó que "debemos salir porque no sabemos si estamos infectados o no, ípor lo tanto podemos ir propagando el virus sin ni siquiera saberlo!".

"Recuerden que puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles. Entonces se pone en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianos, a las mujeres embarazadas, a los bebés prematuros, a todos en general", concluyó.

En tanto, el Puma Rodríguez manifestó que "el mundo nos cambió, la vida nos cambió. La soberbia humana ha quedado arrodillada ante un microscópico enemigo" y detalló que "los besos, los abrazos y el simple gesto de agarrarnos de las manos han caído, por ahora, en el olvido. Lecciones que nos hacen despertar ante cuán importante era sentirnos cerca y demostrarnos amor. Sí, estamos aislados, pero al mismo tiempo estamos todos unidos".

"Dejemos de pensar en nosotros mismos para pensar en el bien común. Ahora miramos de manera diferente a nuestros abuelos, cuando antes quizás, ni los veíamos. Todo se detuvo y nos ha hecho entender la importancia de la salud por encima de los intereses económicos", completó.