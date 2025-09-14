Thiago Medina: un testigo contó cómo fue el accidente en moto del ex Gran Hermano

En declaraciones a TN, el testigo comentó que Thiago quedó tirado junto a su moto, por lo que se acercó a asistirlo. "Estaba en medio de la calzada. Nos acercamos y tratamos de hacer señas a los autos para que pararan y no lo pisaran. No hay luminarias en este lugar, ese es el problema", señaló.

Y luego agregó: "Yo me quedé con él, le di la mano para que sintiera que alguien estaba con él. Le estuvimos hablando para que no entrara en shock. Igual estaba en shock. Decía que le dolía mucho y que quería vomitar. La ambulancia tardó bastante en llegar, unos 40 minutos".

thiagomedinabuena Thiago Medina permanece internado en estado crítico y reservado.

Cuál es el estado de salud de Thiago Medina tras el accidente

El exparticipante de Gran Hermano, de 22 años, se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. Según el último parte médico brindado por el Ministerio de Salud bonaerense, "permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva y se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica".

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, agregó el documento.

Thiago Medina fue uno de los participantes más queridos al inicio del Gran Hermano 2022, que finalmente ganó Marcos Ginocchio. Durante el programa, conoció a Daniela Celis. Su relación continuó fuera de la casa y ambos son padres de mellizas de un año y medio. En mayo de 2025, la pareja anunció su separación.

En el último tiempo, Thiago había empezado a dar pasos fuera del circuito televisivo. Con parte del dinero ganado en Gran Hermano, remodeló la casa familiar en González Catán y se acercó al mundo de la música. En agosto pasado lanzó su primer videoclip titulado “Cuánto vale”, junto a otro artista del under llamado Dasty. Aunque la crítica fue dispar, su incursión en la escena urbana reflejaba su intención de abrir nuevos caminos.

La noticia del accidente generó una ola de preocupación entre sus seguidores y excompañeros de Gran Hermano. Julieta Poggio, también exparticipante del reality, se sumó a los pedidos de oraciones en sus redes sociales y expresó: "Vamos, todo va a estar bien".