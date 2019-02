Ayer el conductor que el año pasado estaba al frente de Todo por Hoy (El Nueve, a las 23) reconoció que recibió la oferta de las autoridades de América, según informa Pablo Montagna en un matutino: “Sí, es verdad que me llamaron y me lo ofrecieron. Es halagador que me ofrezcan conducir uno de los programas más importantes del canal”. El conductor prometió estudiar la propuesta, ahora se encuentra en Pinamar con su programa de radio y luego se toma vacaciones.

En Intratables el lunes próximo Vilouta comenzará sus vacaciones y tomará la posta otro hombre de la casa de América, Guillermo Andino hasta el 4 de marzo próximo.

Con una pizca de humor y muy descontracturado es el perfil del Pelado, que ya tuvo su paso por América con un ciclo de entretenimientos un tanto raro, Los Sabe, No Lo Sabe (2012-2014). El periodista siempre se rodeó en el rubro periodístico en el mundo del espectáculo y si abordó el mundo político fue, justamente, para darle el perfil del lado del espectáculo de la política. Para ese rol debería afinar y mucho el lápiz de la realidad caliente.

En el mientras tanto, Intratables se viene armando el staf de panelistas, muchos de ellos rotativos. Se confirmó que siguen al frente para 2019 Débora Plager y Diego Brancatelli. Se está evaluando la permanencia de diferentes periodistas como Cata Delia y Florencia Donovan, entre otros. Se sabe que una de las históricas se despide ahora es Natasha Niebieskikwiat.

Para al conducción de Intratables muchos rechazaron el papel, entre ellos, Luis Novaresio, Jonathan Viale que pasó de la CNN a Telefé y se dice de Luis Majul y Jorge Rial.