El forense del condado de Los Ángeles confirmó que la estrella de las redes sociales, que consiguió miles de seguidores con su "Welcome to Chili's" y otros clips virales, murió el domigo 11 de abril a los 24 años, aunque la noticia trascendió día después. La causa de la muerte aún no ha sido revelada.

El hermano gemelo de Adam, Patrick Perkins, comunicó la triste noticia en su cuenta oficial de instagram: "Ni siquiera puedo expresar con palabras lo que esta pérdida significa para mí", escribió.

"A menudo me preguntan, '¿Qué se siente al ser un gemelo?' Y mi respuesta suele ser, '¿Qué se siente al NO ser un gemelo?' Ser gemelo es una parte muy central de mi identidad. Es todo lo que he conocido. Y estoy luchando por encontrar las palabras para explicar cómo será para mí vivir en este mundo sin él. Mi mejor amigo".

Adam Perkins se graduó en la Universidad de Nueva York con un título en composición musical tras el cierre de Vine (aplicación que permitía crear y publicar vídeos cortos).

Pocos años después, en 2018, lanzaría su primer álbum, Latch Relay, bajo el nombre Plas Teg.