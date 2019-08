Patricia Sosa, Lucía Galán, Joaquín Galán y Valeria Lynch eligieron a la campeona, que se llevó 500 mil pesos de premio, y fue Gisela Lepío, de 30 años y oriunda de Río Gallegos, que se destacó en la última gala cantando "Someone like you", de Adele.

En el segundo puesto quedó el grupo de baile cordobés Docta Dance, que hizo su coreografía y también recibió el afecto de su gente. Y el tercer lugar fue para Angela Navarro, de 19 años y de Berazategui, que cantó "Mentira", de Valeria Lynch.

Entre los finalista que salieron a escena anoche, en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, estaba también Bruno Magnone, santiagueño de 31 años, que interpretó el tema "Procura olvidarte", de Alejandro Fernández.

También cantó Leonel Díaz, santiagueño de 22 años, realizó una versión de "La Taleñita", del Chaqueño Palavecino. De allí, el jurado seleccionar a tres participantes para la instancia decisiva y volvieran a mostrar su talento. La primera elegida fue Gisela Lepío.

Los segundos elegidos fueron los Docta Dance. Y la tercera elegida fue Ángela Navarro. En la etapa definitoria de la final, Gisela cantó "Once mil", de Abel Pintos. La Docta Dance, por su parte, hizo una nueva coreografía de danza urbana. Y Angela interpretó "My heart will go on", de Celine Dion. Y de allí se decidió que la gran ganadora fuera Gisela Lepío.