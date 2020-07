Tini Stoessel no se arrepiente de separarse de Sebastián Yatra

Sobre el inicio de la relación con Yatra y otras anteriores con otros famosos, aseveró: "Yo no me arrepiento de nada. Si me enamoro no lo voy a frenar por que sea una persona pública. Si me gusta alguien soy bastante directa, aunque es más fácil cuando hay onda mutua", sentenció Tini Stoessel.

Ya metida de lleno en su trabajo, tal como lo hizo siempre, Tini volvió con todo con un video que además la mostró mas sexy que nunca. En cuanto a la grabación de su nuevo video "Ella dice", describió: "Grabé en el quincho de casa, el desafío me gustó y tiene una magia muy particular. Se trabajó mucho en edición la dinámica porque yo no quería que el video le saque fuerza a la canción". Y en cuanto a las consideraciones de sus seguidores, quienes marcaron ese vuelco en su figura hacia un costado más sexy, ella dijo: "Me gusta verme sexy, es parte de mi libertad".

Y además agregó: "Este tiempo me ayudó a ordenar mis emociones, me ayudó a una conexión inédita conmigo mismo". Por otra parte, dijo que tuvo lecciones que la ayudaron a crecer y "vivir el duelo a fondo como nunca antes". La artista, además, se describió como más plantada y segura, y no renegó de su separación: "Hoy la soledad me es positiva, pero siempre estoy dispuesta a enamorarme".

Tini, por ahora, no quiere saber nada con la polémica y no se refirió al tema. "Yo estoy bien, el duelo fue distinto porque estoy todo el día con mis viejos, porque me llamé todo el tiempo con mis amigas. Me di el espacio para procesar lo que estaba pasando, así que bien", contó.

