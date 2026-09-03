Tini Stoessel reapareció en los escenarios "más firme que nunca"

Durante el concierto, Tini no hizo referencias de dinero ni de juicio en el escenario, solo habló de quedarse. Por su parte, sus padres -Mariana Muslera y Alejandro- hablaron de “difamaciones y agresiones”.

El show arrancó con un video de su carrera y ella bajando en arnés con “El cielo”, una espectadora le tiró una muñeca vestida de novia, la cantante se la mostró a De Paul y se probó un velo.

El Futttura World Tour continuará el 4 de septiembre en Arena CDMX y el 7 en Monterrey, después Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador. En Guadalajara no había agotado por lo que se realizó una promoción de 2x1.Dónde ver los videos