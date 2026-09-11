Tini Stoessel mostró su preparación física antes de volver a los escenarios

“Epaaaaa esos tubosssss”, escribió De Paul junto a emojis de fuego y corazones.

El material compartido por Tini también combina escenas de entrenamiento con momentos cotidianos y fragmentos del backstage de la gira. En ese contexto, integrantes de su equipo y algunos espectadores compartieron sus impresiones sobre los conciertos.

La nueva etapa del FUTTTURA World Tour comenzó el 2 de septiembre en el Arena de Guadalajara, donde Tini se presentó ante unas 20.000 personas. Entre los asistentes estuvo Rodrigo De Paul, mientras que Jorge Blanco y Mercedes Lambre, excompañeros de Violetta, participaron como invitados.

Durante el concierto, la artista también recibió un velo desde el público, que se colocó durante el show, en una referencia a su relación con De Paul y a los rumores sobre una futura boda.

Tini Stoessel continúa con su gira internacional mientras mantiene una rutina de entrenamiento.

Tras su paso por Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, la gira continuó por Costa Rica. El recorrido contempla además presentaciones en El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela.

Con una agenda internacional que continuará durante los próximos meses, Tini combina los ensayos y conciertos con una preparación física orientada a afrontar las exigencias de cada presentación.