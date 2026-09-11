Tini Stoessel mostró su preparación física antes de volver a los escenarios

La cantante compartió imágenes de sus entrenamientos durante su paso por México y sorprendió al mostrar el resultado de una rutina de fuerza y trabajo funcional.
Tini Stoessel atraviesa una exigente preparación física para afrontar las distintas presentaciones del FUTTTURA World Tour 2026, cuya nueva etapa comenzó en México el 2 de septiembre. Durante los días previos y posteriores a sus conciertos, la cantante compartió imágenes de los entrenamientos que realiza junto a su equipo y mostró un cambio que llamó la atención de sus seguidores.
En uno de los videos difundidos desde el backstage, Tini aparece realizando distintos ejercicios de fuerza, resistencia y trabajo funcional. En medio de una charla con integrantes de su equipo, observó cómo se marcaron sus brazos y reaccionó con sorpresa: “Viste, nunca se me había marcado”.
El entrenamiento forma parte de la preparación que la artista lleva adelante para sostener el ritmo de una gira que incluye canciones, coreografías, cambios de vestuario y extensas jornadas de trabajo. Las imágenes también permiten ver parte de la rutina detrás de escena que acompaña cada presentación.
La cantante ya había mostrado los resultados de su entrenamiento en una publicación de Instagram, donde incluyó una fotografía en la que posó con los brazos flexionados. La imagen recibió numerosos comentarios de sus seguidores y también una reacción de su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul.
“Epaaaaa esos tubosssss”, escribió De Paul junto a emojis de fuego y corazones.
El material compartido por Tini también combina escenas de entrenamiento con momentos cotidianos y fragmentos del backstage de la gira. En ese contexto, integrantes de su equipo y algunos espectadores compartieron sus impresiones sobre los conciertos.
La nueva etapa del FUTTTURA World Tour comenzó el 2 de septiembre en el Arena de Guadalajara, donde Tini se presentó ante unas 20.000 personas. Entre los asistentes estuvo Rodrigo De Paul, mientras que Jorge Blanco y Mercedes Lambre, excompañeros de Violetta, participaron como invitados.
Durante el concierto, la artista también recibió un velo desde el público, que se colocó durante el show, en una referencia a su relación con De Paul y a los rumores sobre una futura boda.
Tras su paso por Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, la gira continuó por Costa Rica. El recorrido contempla además presentaciones en El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela.
Con una agenda internacional que continuará durante los próximos meses, Tini combina los ensayos y conciertos con una preparación física orientada a afrontar las exigencias de cada presentación.
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