"No, no, no... yo se lo di pero no es un compromiso, es algo entre ella y yo. Estamos muy felices", respondió el músico y sumó: "Nos estamos conociendo bien, llevamos menos de un año de relación, pero es increíble porque cada vez me enamoro más de ella y encuentro más razones para querer estar a su lado".

El amor de la parejas es tan grande que desafía la distancia y lo muestran en las redes. Es que más allá de que estén uno en cada país, por su profesión, aprovechan sus oportunidades, en esos casos y la solución perfecta para dormir juntos es su celular. Así se los pudo ver ayer en una publicación, cada uno en su cama, pero juntos...