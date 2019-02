Luego de ser sometido a un triple by pass, el cronista deportivo y panelista de Bendita aprovechó un menú de lujo y lo compartió en las redes; Tití tuvo una doble operación en sólo ocho días; Nora lo acompaña en todo

El ambiente del deporte y del periodismo en general se mostró preocupado el último mes, en relación a la salud de Tití Fernández. Sucede que el ex movilero de las coberturas futboleras y panelista de Bendita Tevé, fue sometido a un triple by pass, hecho que le significó realizarse una doble operación en sólo ocho días. No obstante de ello y con el humor que lo caracteriza, Tití se siente recuperado y hasta ya imagina su alta en breve.