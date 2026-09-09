Los estrenos de septiembre: qué películas llegan al cine

La oferta se completa con “El heladero”, una película de terror dirigida por Eli Roth, y “Código: Venganza”, thriller de acción protagonizado por Jason Statham. La película se sitúa en un pueblo aparentemente tranquilo, el cual comienza a vivir una pesadilla cuando un vendedor de helados ofrece productos con consecuencias terroríficas. La película dura 1 hora y 26 minutos y tiene entre sus protagonistas a Charlie Zeltzer, Ari Millen y el propio Eli Roth.

“Código: Venganza”, en tanto, sigue a Cole Reed, un agente de seguridad cuyo jefe multimillonario es asesinado delante suyo. Acusado del crimen, deberá escapar y descubrir quién está detrás de una conspiración internacional. Dura 1 hora y 35 minutos y cuenta con Jason Statham, Annabelle Wallis y Arnas Fedaravicius.

Ese mismo día también se estrena “Bajo tus pies”, producción de terror de Argentina y España dirigida por Cristian Bernard, con Maribel Verdú, Sofía Otero y Urko Olazábal. Su duración es de aproximadamente 1 hora y 50 minutos.