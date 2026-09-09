Los estrenos de septiembre: qué películas llegan al cine

La cartelera de septiembre suma recitales, documentales, terror, animación y grandes regresos.
Este juves llega con una cartelera variada y varias propuestas destinadas a públicos diferentes que van desde películas de terror, hasta aventuras familiares, y pasan por los dramas, documentales musicales y títulos que recuperan personajes conocidos por distintas generaciones.
Ese día se estrenará “Hechizo de amor: La magia continúa”, continuación de la historia protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman. La nueva película vuelve a reunir a las hermanas Sally y Gillian Owens, ambas con poderes mágicos, quienes deberán enfrentarse a una amenaza vinculada con la magia y una antigua maldición. El elenco también incluye a Joey King, Maisie Williams, Lee Pace, Dianne Wiest y Stockard Channing. Tiene una duración de 1 hora y 50 minutos.
También llegará a los cines “Oasis: Don't Look Back in Anger”, el documental centrado en la reunión de Liam y Noel Gallagher y la gira Oasis Live ’25. La película combina imágenes de los conciertos con material de ensayos, detrás de escena y entrevistas conjuntas de los hermanos, además de repasar el impacto de la banda. Tiene una duración aproximada de 2 horas y 2 minutos.
Para quienes buscan animación, “Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa” retoma al personaje español en una nueva aventura junto a Sara, Momia y sus amigos. En esta entrega, Tadeo se enfrenta a las consecuencias de liberar un antiguo hechizo. La película dura alrededor de 1 hora y 34 minutos y cuenta con las voces de Óscar Barberán, Luis Posada y Michelle Jenner.
La oferta se completa con “El heladero”, una película de terror dirigida por Eli Roth, y “Código: Venganza”, thriller de acción protagonizado por Jason Statham. La película se sitúa en un pueblo aparentemente tranquilo, el cual comienza a vivir una pesadilla cuando un vendedor de helados ofrece productos con consecuencias terroríficas. La película dura 1 hora y 26 minutos y tiene entre sus protagonistas a Charlie Zeltzer, Ari Millen y el propio Eli Roth.
“Código: Venganza”, en tanto, sigue a Cole Reed, un agente de seguridad cuyo jefe multimillonario es asesinado delante suyo. Acusado del crimen, deberá escapar y descubrir quién está detrás de una conspiración internacional. Dura 1 hora y 35 minutos y cuenta con Jason Statham, Annabelle Wallis y Arnas Fedaravicius.
Ese mismo día también se estrena “Bajo tus pies”, producción de terror de Argentina y España dirigida por Cristian Bernard, con Maribel Verdú, Sofía Otero y Urko Olazábal. Su duración es de aproximadamente 1 hora y 50 minutos.
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