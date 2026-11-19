¿QUÉ PASARÁ CON EL FUTURO LABORAL DE SERGIO?

"La pasaba realmente mal y complicado, porque no quiero faltar a ningún lado, saben que soy un poco loco con el tema del laburo", se justificó Sergio, ante su decisión de relegar alguno de sus compromisos profesionales, en los últimos días.

Y, en medio de las versiones que indican que Lapegue no seguiría en el 2027 por la pantalla de A 24, el propio comunicador reconoció. "Me gusta estar en A 24 pero va a depender de que puedan acomodar los horarios", dijo, dejando en claro que no volvería a aceptar ser parte de la programación nocturna, de la señal de noticias.