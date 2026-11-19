El conductor de Lape Club Social explicó por qué tuvo que abandonar uno de sus trabajos. "Me acostaba a las dos de la madrugada".
Como se diría en la jerga popular: Sergio Lapegüe se "bajó del barco". El conductor de Lape Club Social, en las mañas de América, optó por alejarse, en principio, por unos días de uno de sus programas de televisión y la razón tiene que ver con el cansancio acumulado, por la cantidad de horas de trabajo. "Estaba haciendo cinco horas en auto, todos los días".
"Amigos, aquí estoy para saludarlos y para explicarles por qué no estoy a la noche en A24, muchos me están preguntando por qué no estoy yendo al canal", comenzó a sincerarse, Sergio, ante la inquietud de sus seguidores, en redes sociales, a quienes les ofreció una explicación sobre lo que vienen siendo sus faltazos a su programa nocturno.
"Estaba muy cansado, muy agotado, y hablé con las autoridades para parar un poquito la pelota y ordenar mejor los horarios", compartió, el también conductor de las mañanas por América y de las tardes, por FM La !00, quien viene teniendo un año de agenda completa, con una rutina semanal que terminó agotándolo.
"Sigo en el programa de la mañana de América, Lape Club Social Informativo, y obviamente en la radio, en La 100", confirmó, el periodista. Y, luego, amplió los detalles sobre su diaria, que lo llevaron al cansancio que siente, en la actualidad. "Estaba haciendo cinco horas de autos todos los días, durmiendo en hoteles, cenando a la una de la madrugada, acostándome a eso de las dos, pero con el estómago lleno, o sea que dormía mal".
"La pasaba realmente mal y complicado, porque no quiero faltar a ningún lado, saben que soy un poco loco con el tema del laburo", se justificó Sergio, ante su decisión de relegar alguno de sus compromisos profesionales, en los últimos días.
Y, en medio de las versiones que indican que Lapegue no seguiría en el 2027 por la pantalla de A 24, el propio comunicador reconoció. "Me gusta estar en A 24 pero va a depender de que puedan acomodar los horarios", dijo, dejando en claro que no volvería a aceptar ser parte de la programación nocturna, de la señal de noticias.
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