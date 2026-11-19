Mientras Damián Betular probaba el plato de Edith hizo algunos comentarios y lo apuró “Ya está, dame el delantal gris, ¿qué queres que te diga?”. Entre risas, Rocío acotó “Justo las dos peores no podíamos cocinar juntas”. A lo que Germán aclaró que "son las dos más problemáticas, no sé si las peores”.

Tras una difícil devolución, la Wanda Nara comentó “Es difícil crear sociedades, claramente no están para ser socias… La Negra utilizó su beneficio y me parece que funcionó bien, logró lo que quería”. Luego le preguntó a Rocío que hace si consigue una medalla, y ella le responció “Primero me tengo que vengar de Edith lamentablemente, ni olvido ni perdón”.