Las dos participantes tuvieron dificultades para trabajar juntas y no ocultaron sus diferencias durante la devolución que les dio el jurado.
El miércoles 18 de noviembre, en el comienzo de una nueva semana de competencia en MasterChef Celebrity, los participantes debieron cocinar en duplas y con un muro que los separaba, con el objetivo de convencer al jurado y lograr subir al balcón. A Edith Hermida le tocó cocinar con Rocío Robles y debieron presentar un crumble de manzana con crema y nueces caramelizadas.
Antes de que los jurados prueben sus platos, Edith explica que el suyo se llama “oídos de pastelera”, pero Rocío la interrumpió para decir que al final lo cambiaron a “Adan y sorda, en vez de Adan y Eva”. Entonces, Wanda Nara comentó que Hermida estuvo muy sumisa durante la prueba de la noche y la chicaneó con un “No era ella hoy”.
Pero Rocío se empezó a quejar de su compañera, contando que no quería pesar ningún producto, y Wanda la interrumpe para decirle “Les recuerdo que son un equipo esta noche”. y Robles le retrucó “Sin embargo llegamos a un buen puerto” por que Germán Martitegui se rió -por el cambio de opinión de la participante- “Se dio vuelta en el aire”.
Martitegui les preguntó cuál fue la mayor dificultad de la noche y Rocío explicó que “el oído de Edith”, pero su compañera aclaró “Intenté hacer lo mejor, quizás ella objetaba demasiado las cosas que yo decía, hubiese preferido que fuera al revés, yo no tengo ningún problema en acatar órdenes, aunque parezca tan cocorita”.
Mientras Damián Betular probaba el plato de Edith hizo algunos comentarios y lo apuró “Ya está, dame el delantal gris, ¿qué queres que te diga?”. Entre risas, Rocío acotó “Justo las dos peores no podíamos cocinar juntas”. A lo que Germán aclaró que "son las dos más problemáticas, no sé si las peores”.
Tras una difícil devolución, la Wanda Nara comentó “Es difícil crear sociedades, claramente no están para ser socias… La Negra utilizó su beneficio y me parece que funcionó bien, logró lo que quería”. Luego le preguntó a Rocío que hace si consigue una medalla, y ella le responció “Primero me tengo que vengar de Edith lamentablemente, ni olvido ni perdón”.
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