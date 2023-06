Ulises Jaitt se cruzó con Tatiana Schapiro: cómo reaccionó Maju Lozano

Todo comenzó cuando Ulises Jaitt visitó el programa junto a su madre para hablar sobre las novedades en el caso de la muerte de su hermana, cuando un comentario de Tatiana Schapiro provocó su enojo.

Como respuesta, el hermano de Natacha le respondió y habló del romance entre la periodista y Jorge Rial, el cual salió a la luz en los últimos días.

Además, Ulises Jaitt sostuvo que hubo mal clima en la fiscalía el día que abrieron el iPad de Natacha y se mostró molesto porque los funcionarios judiciales no se acercaron ni a él ni a su madre para lamentar la situación. "Son corruptos, no hubo empatía", manifestó.

Mientras tanto, Tatiana le planteó: "Vos pretendés que se acerquen a empatizar con ustedes, cuando hace años que los venís defenestrando en televisión diciendo que son corruptos...". Y Ulises retrucó: "Es la realidad. ¿Te mandó la fiscalía a defenderlos? Te veo con una intención rara que no me gusta, capaz que te mandó Rial".

"Sos un desubicado, Ulises. Yo no estoy defendiendo a la Justicia", manifestó la panelista de Todas las Tardes. "Es una verguenza que no empaticés con Natacha. Necesito que este tema se trate con respeto. Si nos faltan el respeto, nos levantamos y nos vamos. Capaz que te mandó Rial, que es enemigo de Natacha", insistió.

“El único que está siendo maltratador y me está ofendiendo sos vos. Sacás un tema que no tiene que ver con nada. Yo me retiro, hagan la nota que quieren hacer, pero no tengo por qué permitir que en mi programa me ofendan de esta forma. Fuiste un maleducado conmigo", dijo Tatiana y pidió no ser más parte de la entrevista..

Ya con la periodista fuera del estudio, Maju Lozano intentó poner paños fríos, pro todo fue para peor: "Dejame terminar de hablar a mí ahora", le pidió la conductora. "Ese tonito que me acaban de levantar no me gusta", respondió Ulises.

"Bueno, Uli, chau, chau. Gracias", lo echó Maju, mientras él siguió: "No hace falta que nos toquen, vamos"

N9OII5Mp.jpg Ulises Jaitt contra Tatiana Schapiro y Maju Lozano.

El descargo de Maju Lozano

Tras la tensa situación que se vivió en el programa, la conductora tomó la palabra y dijo lo suyo antes de ir a un corte. "Estoy recontra nerviosa, yo no me manejo así. Ulises siempre tuvo lugar en este programa, con absoluto respeto. Siempre, mientras haya respeto, en mi programa va a hablar todo el mundo. Lo que no voy a permitir, y por eso Ulises se va, es que maltraten a nadie de las personas que trabajan acá, mucho menos a Tatiana, que bastante m... la han hecho en todos lados", dijo Maju Lozano.

"Ahora, que venga una persona de afuera a insultar a una compañera, se dé el lujo de venir a sacar temas que no son de este programa... Tenés que tener el c... muy limpio para decir cosas feas de alguien. Yo no hago show, no vivo de la cama ajena. La vengo pasando horrible todos estos días, porque no entiendo el juego ni me interesa. Pero no voy a permitir que alguien al que se lo ha tratado siempre de manera amorosa, venga a faltarle el respeto a una compañera de trabajo y amiga", cerró.