Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de su novio, Luciano Castro, en España

Luciano viajó en noviembre para participar de una obra de teatro en el Viejo Continente y, en ese contexto, una joven de 28 años llamada Sarah Borrell, apareció en su vida. En medio del revuelo, salieron a la luz chats privados entre ambos donde quedó en evidencia un vínculo que duró cerca de 2 meses, hasta diciembre del 2025. Incluso, en tevé, horas, Sarah relató que conoció al actor en un restaurante donde trabajaba y que el primer beso se dio en ese ámbito.

Griselda, en una charla con el programa de Moria Casán, en las mañanas de El 13, habló de cómo se enteró de la existencia de la española y de que Castro le "había metido los cuernos". “Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”.

"Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera... Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”, remarcó, Siciliani. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí".

"Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”, aclaró, Griselda. "Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”. Y arrojó una frase dolorosa, sobre el final de sus dichos. “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.