Los médicos tuvieron que intervenir para recomponerlo y ver las causas por las que su salud corrió peligro.

"Yo me enteré por un llamado que me hicieron y me contaron que Santiago había sufrido una arritmia y se había descompensado. La verdad con Fede queremos estar allá pero tenemos que trabajar; los remedios y los cuidados que necesita Santiago solos no se pagan. Sólo porque tenemos que hacer nuestro trabajo no estamos con él. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos los médicos de ALCLA por la maravillosa tarea que hacen con Santiago. Son la NASA", dijo Carmen Barbieri.

Lo cierto es que ayer el hijo de Carmen y Santiago, Federico Bal, habló con Marcelo Polino en Radio Mitre y confrmó que la salud de su padre se complicó más de lo esperado y decidieron internarlo nuevamente en el CEMIC. "Papá está un poco complicado", contó.

Y a la hora de dar detalles de las complicaciones que sufrió, el actos aseguró: "En las últimas horas tuvo una especie de arritmia. Estamos un poquito preocupados otra vez, es de no acabar esto".

Y agregó: "No está bien él, los últimos días estaba muy decaído, hablaba muy poco. Está muy cansado". Al ser consultado sobre cómo son sus días de gira con la obra "Nuevamente juntos" y el cuidado de su padre, el actor contó: "Estuvimos en Tandil, ahora estamos yendo a Bragado y a la noche me vuelvo en el auto rápido hacia Capital para verlo a él".

Fede hizo un alto en su carrera y reflexionó sobre lo que realmente importa en la vida y dijo: "A veces uno tiene que tener la sensibilidad de decir ‘hasta acá, es momento de parar y ver a mi viejo’. Es muy egoísta eso del show debe continuar, el show debe continuar", aseguró Bal. Y sumó: "Uno tiene que ser egoísta, y pensar también en uno, porque la vida se va de un momento para el otro. Hay que estar atentos y cerca de nuestros familiares lo más que se pueda".

Tras dejar en claro que Santiago está siendo muy bien atendido por profesionales médicos y, lo más importante, muy bien acompañado por su familia, Federico sostuvo: "Lo que más quiero es que él esté bien, que no sufra". "Llega un punto en que uno lo que quiere es tranquilidad, tranquilidad para él, para la familia. El está muy grande, y lo acompañamos como podemos", aseguró.