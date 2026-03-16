"Una batalla tras otra" arrasó en los Oscar 2026 y se llevó seis estatuillas

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El premio a mejor actor de reparto también fue para el elenco del film, con Sean Penn como ganador por su interpretación. El actor no estuvo presente en la ceremonia, por lo que la estatuilla fue recibida en su nombre.

La película sumó además el Oscar a mejor montaje por el trabajo del editor Andy Jurgensen y el reconocimiento al mejor casting, recibido por la productora Cassandra Kulukundis.

Primer Oscar para Michael B. Jordan

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue el triunfo de Michael B. Jordan como mejor actor por su papel en “Sinners”. Se trató de la primera nominación del actor y también de su primera estatuilla.

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Además, el reconocimiento marcó un hecho inédito: Jordan se convirtió en el primer intérprete en ganar un Oscar por interpretar a gemelos protagonistas dentro de una misma película.

Al recibir el premio, el actor dedicó unas palabras de agradecimiento y destacó a quienes lo inspiraron en su carrera.

“Estoy aquí gracias a las personas que estuvieron antes que yo y por poder estar al lado de esos gigantes, de esos grandes”, expresó emocionado.

Luego agregó: “Quiero hacerlo bien porque ustedes creen en mí. Siempre voy a intentar ser mejor”.

Y cerró su discurso agradeciendo al público: “Gracias a quienes fueron a ver Sinners, porque ustedes convirtieron esta película en lo que es”.

Jessie Buckley, mejor actriz

La categoría de mejor actriz quedó en manos de Jessie Buckley por su interpretación en “Hamnet”. La actriz se impuso frente a otras destacadas nominadas como Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve y Emma Stone.

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Con este reconocimiento, Buckley obtuvo una de las estatuillas más importantes de la ceremonia gracias a su papel en el drama basado en la historia del hijo de William Shakespeare.

Premios técnicos y musicales

Sinners también logró un importante reconocimiento en categorías técnicas. La película ganó el Oscar a mejor banda sonora gracias al trabajo del compositor Ludwig Göransson, cuya música acompañó el tono dramático de la historia.

Otro de los premios destacados de la noche fue el de mejor fotografía, que quedó en manos de Autumn Durald Arkapaw por su trabajo también en Sinners. El galardón marcó un hito histórico, ya que se convirtió en la primera mujer en ganar esta categoría.

Al subir al escenario, la directora de fotografía agradeció el apoyo recibido y dedicó el premio a las mujeres de la industria.

“Gracias por confiar y creer en mí. Me siento muy honrada. Quiero que todas las mujeres de la sala se pongan de pie, porque sin ustedes yo no estaría acá”, expresó.

En tanto, el Oscar a mejor sonido fue para F1, dirigida por Joseph Kosinski, cuyo diseño sonoro fue elogiado por recrear con gran realismo la intensidad de las carreras de Fórmula 1.

Premios internacionales y animación

En la categoría mejor película internacional, la ganadora fue “Sentimental Value”, de Noruega. El premio fue presentado por Priyanka Chopra Jonas y Javier Bardem, quien llamó la atención al lucir un pin con la consigna “No a la guerra”.

El director del film, el noruego Joachim Trier, agradeció emocionado al equipo y al elenco que lo acompañó durante la producción.

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“Esta película es sobre una familia disfuncional y es lo opuesto a lo que sentí con este equipo detrás de mí”, señaló. Y agregó: “Comparto esto con ellos. Gracias por querer trabajar conmigo”. Además, dejó un mensaje político al cierre de su discurso: “No votemos a políticos que no se toman esto en serio”.

En animación, la gran ganadora fue KPop Demon Hunters, que también obtuvo el premio a mejor canción original gracias al tema Golden, compuesto por EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park.

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Al recibir la estatuilla, la directora Maggie Kang celebró el reconocimiento y recordó las críticas que había recibido por su interés en la cultura pop coreana.

“Todos se burlaban de mí porque me gustaba el K-pop y ahora todos cantan nuestra canción. Me siento muy orgullosa. Este premio es sobre la resistencia”, afirmó.

Documentales y efectos visuales

Entre los documentales, el Oscar a mejor largometraje fue para “Mr. Nobody contra Putin”, dirigido por David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber y Alzbeta Karaskova.

En la categoría de mejor cortometraje documental, el premio fue para “All the Empty Rooms”, realizado por Joshua Seftel y Conall Jones. Durante el discurso de agradecimiento, el equipo recordó el tema central de la obra.

“Las habitaciones vacías en nuestra película pertenecen a cuatro niños pequeños que fueron asesinados en tiroteos en escuelas”, señalaron.

En el apartado de efectos visuales, el premio quedó en manos de “Avatar: Fuego y cenizas”, gracias al trabajo de Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett.

Empate histórico en cortometraje

La ceremonia también dejó un resultado poco habitual en la categoría de mejor cortometraje, donde se produjo un empate entre “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”. Se trató de un hecho que en la historia de la Academia solo ocurrió en tres oportunidades.

El primero de los cortos, dirigido por Sam A. Davis y disponible en Netflix, presenta un concurso de canto improvisado en un bar. El segundo, dirigido por Natalie Musteata y Alexandre Singh, imagina una sociedad en la que besarse está prohibido.

Glamour, humor y homenajes

La ceremonia comenzó con un momento distendido protagonizado por el comediante Conan O’Brien, quien sorprendió al público al aparecer caracterizado como la tía Gladys, uno de los personajes de la película Weapons.

El presentador protagonizó un montaje humorístico inspirado en varias de las películas nominadas, combinando bromas e imitaciones que provocaron risas entre los invitados y marcaron un inicio relajado para la gala.

Antes del inicio del evento, la tradicional alfombra roja volvió a ser uno de los momentos más esperados. Actores, directores y celebridades desfilaron con vestidos de alta costura, trajes clásicos reinterpretados y joyas millonarias que marcaron tendencia.

El emotivo “In Memoriam”

Uno de los segmentos más emotivos de la noche fue el tradicional “In Memoriam”, en el que la Academia recordó a las figuras del cine fallecidas durante el último año.

El homenaje incluyó nombres emblemáticos de la industria como Robert Redford, Brigitte Bardot, Gene Hackman, Diane Keaton, Val Kilmer, Robert Duvall y el director Rob Reiner, entre otros artistas que dejaron su huella en la historia del cine.

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La cantante y actriz Barbra Streisand fue la encargada de rendir tributo a Robert Redford, con quien compartió pantalla en la recordada película The Way We Were. Durante el homenaje interpretó en vivo la canción del mismo nombre, mientras se proyectaba el montaje con imágenes de los artistas recordados.

De esta manera, la 98ª edición de los premios Oscar volvió a reunir a las principales figuras de la industria cinematográfica en una noche marcada por los grandes triunfos, los discursos emotivos y los momentos de glamour que año tras año consolidan a la ceremonia como el evento más importante del cine mundial.