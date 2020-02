Una cena con chispas entre Silvina Luna y Karina Jelinek

Mariano Peluffo, uno de los hombres de la mesa, fue el que tiró la primera piedra pidiendo ‘anécdotas con famosos’ y la modelo de 38 años comenzó a relatar una insólita con el cantante en Miami.

"Me estaba robando una banana de un hotel cuando me agarra la cintura y me dice cómo estás ‘KJ’, recordó Karina frente a las risas de todos por el apodo. Karina aseguró que le preguntó "¿Quién sos?" ya que "no lo reconocí" .

"¿Cómo que no me reconoces? Soy Luismi", le retrucó el mexicano, frente a lo cual la ex de Leonardo Fariña le pidió una pista ya que al conocerse hace tiempo podría dilucidar si se trataba de un doble o no.

Y Luismi le dijo: "Te hiciste una estrellita más en el brazo", haciendo referencia a los tatuajes de Kari. Pero en medio de esa anécdota, y cuando todos reían, Jelinek la miró a Luna y dijo: "Bueno, pero ella también lo conoce", dejando entrever que en ese Hotel también estaba Luna.

Pero el nerviosismo entre ellas no quedó ahi, ayer en Intrusos contaron que en el programa de ayer, donde la anfitriona fue Silvina Luna, Jelinek se burló de la casa de la rosarina que compartía con su mansión de Nordelta es mucho más modesta. Pero además, hizo chistes con la práctica de budismo que lleva adelante Silvina Luna y que por eso obligó a sus invitados a ponerse "el tercer ojo". Habrá que ver como siguen las cenas, pero arrancaron sacándose chispas.