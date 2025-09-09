Eugenia Tobal reveló el motivo por el que no duerme con su marido: "Era un quilombo..."

“Nosotros dormimos en cuartos separados. Es la clave, te juro que es la que va”, arrancó Eugenia, al contar el método nocturno que implementa con su pareja y padre de su hija, Emma. “Todo empezó cuando fuimos papás...", compartió la actriz, remontándose a la decisión que tomaron con su marido, algunos años atrás.

"Cuando nos acomodamos con el sueño, nos íbamos rotando para descansar. A parte, él ronca, y yo tengo el sueño muy liviano. A él le gusta el aire acondicionado, a mí no", comparó Tobal, sobre lo que más le gusta a ella y al papá de su nena, al momento de descansar. "Es más un quilo… dormir juntos que separados. Tenemos la suerte de tener dos cuartos”.

“Nos juntamos a ver una serie, que no la llegamos a ver nunca porque Fran se duerme… Cuando queremos estar juntos, estamos...", reconoció Eugenia, durante una entrevista para Desinteligencia artificial, por el stream de DGO. "A veces, Fran me manda: ‘fijate tal cosa’ y me manda un mensaje. Hablame, ¡tampoco vivimos en una mansión!”.

EL AMOR EN TIEMPOS CANINOS

La historia de amor, pasión y un proyecto en común entre Eugenia y Francisco comenzó en el 2018. Romeo, el perro de la artista, fue el nexo coordinante entre dos vidas que hasta entonces no se cruzaban. Tobal llevó a su mascota de cuatro patas al campo de García Ibar, creador del refugio canino La Manada, sin imaginar que ese paseo cambiaría para siempre su presente y su futuro sentimental.

Eugenia Tobal con familia Eugenia con su pareja, Francisco García Ibar y su hija en común, Emma.

El origen del vínculo sentimental entre los flamantes papás coincidió con uno de los momentos personales más delicados para Eugenia, tras un tiempo de su separación de Nicolás Cabré. La mamá de la actriz atravesaba una pelea contra el cáncer y fueron meses de internaciones, incertidumbre y emociones intensas, traspasadas por una realidad difícil. Y el acompañamiento de Fran fue fundamental.