Escándalo en Mar del Plata: ex Gran Hermano echado por maltrato al público

A mediados del primer mes del año y con todavía pocas funciones arriba del escenario -resta todo enero, febrero y parte del mes de marzo- Walter Santiago, más y mejor conocido como Alfa, se quedó afuera del espectáculo por decisión de la producción. Es decir, al ex polémico participante de Gran Hermano, palabras más, palabras menos, lo echaron del Olympia.

La decisión la tomó Alé como cabeza de equipo y de quien se encargó de hacer la inversión necesaria para montar la obra sobre el escenario luego de una serie de reclamos por su interacción con el público y conductas consideradas inapropiadas para el espectáculo, que habrían traído más de un "dolor de cabeza".

La desvinculación de Alfa -quien supo protagonizar varios escándalos adentro y afuera del reality que lo hizo conocido- estuvo motivada especialmente por su negativa a tomarse fotos con espectadores y familias, un ritual clásico a la salida del teatro o por las calles, en tiempos de instalar una oferta teatral para atraer al público a la sala y que pague una entrada. También, incumplió acuerdos relacionados con actividades promocionales en la peatonal Rivadavia -incluidas, al parecer, en el acuerdo de aceptación del trabajo-, consideradas esenciales para atraer gente a las butacas.

¿ALFA SE DESUBICÓ?

"Maltrataba a la gente en la calle que le pedía una foto, a la gente del teatro en el que estaba. También tenía malos modales, como no saludar”. aseguraron a Teleshow integrantes de Asia caliente.

Alfa, nota

A posteriori, las versiones indicaron que Alfa analiza iniciar acciones legales contra Matías Alé y Carlos Canale, productor de la obra, por presunto incumplimiento de contrato. El ex GH considera que su separación perjudicó su imagen y evalúa llevar el conflicto a instancia judicial si no se alcanza un acuerdo extrajudicial.