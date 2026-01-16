Un campeón del mundo entró a Gran Hermano por problemas económicos

“Vine por el premio. Necesito el dinero”, reconoció Edilson sin rodeos durante una charla dentro de la casa. Edilson explicó que a lo largo de su carrera ganó mucho dinero, pero también tomó malas decisiones y confió en personas equivocadas, con una sinceridad poco habitual en figuras del deporte de elite. Admitió que el paso del tiempo y una mentalidad distinta lo llevaron a enfrentar hoy una realidad muy diferente a la que vivió como futbolista profesional.

Edilson Capetinha gh La presentación de Edilson Capetinha en el reality brasileño.

Capetinha fue uno de los delanteros más reconocidos del fútbol brasileño de fines de los 90 y comienzos de los 2000, tiempo en el que disputó más de 700 partidos y convirtió más de 300 goles, con pasos destacados por Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama y Benfica. Su momento más alto llegó con la selección dirigida por Luiz Felipe Scolari, con la que fue campeón del mundo en 2002 y participó en cuatro encuentros del torneo.

Sin embargo, su vida fuera de la cancha estuvo atravesada por serios conflictos económicos y judiciales, puesto que en los últimos años enfrentó causas vinculadas a deudas por pensión alimentaria, situación que incluso lo llevó a estar detenido en más de una ocasión. También fue mencionado en una investigación por fraude en la lotería deportiva, aunque el propio Edilson aseguró que fue absuelto y que su vínculo con el caso fue circunstancial.

El premio de Gran Hermano en Brasil ronda los 5.440.000 reales, una cifra cercana al millón de dólares, y representa para Edilson una posibilidad concreta de recomponer su situación financiera. Retirado del fútbol desde 2016 y con experiencia previa en medios como comentarista, el exdelantero abre ahora un nuevo capítulo en su vida, eligiendo exponer su historia personal sin filtros ante millones de espectadores.