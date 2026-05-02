Violencia de género: en el primer cuatrimestre hubo 74 femicidios en el país

Por la modalidad del hecho, en los 78 femicidios se determinó que 21 fueron baleadas, 19 apuñaladas, 14 golpeadas, 13 estranguladas/as xiadas/ahorcadas, cinco degolladas, dos descuartizados y dos casos no fueron reportados en cuanto a como fueron atacadas.

NI UNA MENOS.jpg Continúa la violencia machista en el país.

Si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos, Buenos Aires sigue siendo la provincia con 26 casos, seguida por Santa Fe (13), Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Salta con 4. Más atrás aparecen Entre Ríos con 3 hechos, Río Negro, San Luis, Corrientes, Chaco, Chubut y Misiones con dos y con un hecho están Jujuy, Santa Cruz, Catamarca y La Rioja. En lo que va del año no sucedieron crímenes de mujeres en San Juan, Formosa, Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y La Pampa.

Además, en el relevamiento de La Casa del Encuentro se indicó que una decena de las víctimas habían realizado un denuncia previa por los ataques o amenazas que recibían, pero a sólo cinco de los femicidas se le había dictado medida cautelar de prevención, como por ejemplo la prohibición de acercamiento que fue desobedecida.

En el trabajo estadístico sobre violencia de género también se destacó que tres de los asesinos pertenecen a fuerzas de seguridad o retirados, que utilizaron armas reglamentarias para cometer los femicidios. Un total de los 14 femicidas se suicidaron, en el mismo acto o luego de haber fugado, es otro de los datos que surgen del informe.

Asimismo, en el trabajo de La Casa del Encuentro también se expresa que siete víctimas tenían indicio de haber sufrido abuso sexual, perpetrado por los agresores. En otro aspecto que se viene experimentando en los barrios es que siete de los femicidios ocurridos en estos primeros cuatro meses del año se dieron en contexto de narcocriminalidad, donde las mujeres resultaron víctimas colaterales de esas bandas.