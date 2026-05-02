Violencia de género: en el primer cuatrimestre hubo 74 femicidios en el país

Los datos fueron publicados en el informe de la Casa del Encuentro. Entre el 1º de enero y el 30 de abril se contabilizaron 172 intentos de crímenes de mujeres. Cuántos hijos quedaron sin su madre.
En el primer cuatrimestre de este año se registraron 87 víctimas fatales de violencia de género, de las cuales 74 fueron femicidios, en todo el país y se contabilizaron 172 intentos de crímenes de mujeres, de acuerdo al relevamiento difundido por la asociación civil La Casa del Encuentro.
Desde el 1 de enero al 30 de abril de 2026, se produjeron 74 femicidios, cuatro transfemicidios y nueve femicidios vinculados de varones adultos y niños, detalló el documento del Observatorio "Adriana Marisel Zambrano". Como consecuencia de la violencia machista, un total de 97 hijas/hijos quedaron sin madre y el 62% de ellos son niños, que debieron quedar al cuidado de familiares.
Uno de los datos que arrojó el informe es que el 59% de los agresores eran parejas o ex parejas (46), mientras que los otros casos con trágicos desenlaces fueron obra de familiares en 12 hechos, seis por conocidos o vecinos y en 14 no había un vínculo aparente.
Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor, ya que el 72% de ellas fueron asesinadas en su hogar, representando 56 casos. Y sobre la edad de las víctimas se precisó que la mayoría tenía entre 31 y 50 años con 35 hechos, luego le siguen las jóvenes de 19 a 30 con 17, 12 de ellos se ubicaban en la franja etaria 51-65, 6 adultas mayores de 66 a 90 años, cuatro adolescentes de entre 13 y 18 y dos niñas de hasta 12 años y en los otros dos casos restantes se carece de datos.
Por la modalidad del hecho, en los 78 femicidios se determinó que 21 fueron baleadas, 19 apuñaladas, 14 golpeadas, 13 estranguladas/as xiadas/ahorcadas, cinco degolladas, dos descuartizados y dos casos no fueron reportados en cuanto a como fueron atacadas.
Si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos, Buenos Aires sigue siendo la provincia con 26 casos, seguida por Santa Fe (13), Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Salta con 4. Más atrás aparecen Entre Ríos con 3 hechos, Río Negro, San Luis, Corrientes, Chaco, Chubut y Misiones con dos y con un hecho están Jujuy, Santa Cruz, Catamarca y La Rioja. En lo que va del año no sucedieron crímenes de mujeres en San Juan, Formosa, Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén y La Pampa.
Además, en el relevamiento de La Casa del Encuentro se indicó que una decena de las víctimas habían realizado un denuncia previa por los ataques o amenazas que recibían, pero a sólo cinco de los femicidas se le había dictado medida cautelar de prevención, como por ejemplo la prohibición de acercamiento que fue desobedecida.
En el trabajo estadístico sobre violencia de género también se destacó que tres de los asesinos pertenecen a fuerzas de seguridad o retirados, que utilizaron armas reglamentarias para cometer los femicidios. Un total de los 14 femicidas se suicidaron, en el mismo acto o luego de haber fugado, es otro de los datos que surgen del informe.
Asimismo, en el trabajo de La Casa del Encuentro también se expresa que siete víctimas tenían indicio de haber sufrido abuso sexual, perpetrado por los agresores. En otro aspecto que se viene experimentando en los barrios es que siete de los femicidios ocurridos en estos primeros cuatro meses del año se dieron en contexto de narcocriminalidad, donde las mujeres resultaron víctimas colaterales de esas bandas.